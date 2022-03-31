نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هنا.. منصة جود تسجيل دخول وشروط التسجيل بالمنصة www.joodeskan.sa للحصول على الدعم سكن أو إيجار 1443 في المقال التالي
اطلقت الحكومة السعودية منصة جود للإسكان التي تعتبر واحدة من المنصات الالكترونية الهامة التي تقدم خدمات للحصول على الدعم السكني المناسب في جميع انحاء المملكة العربية السعودية، حيث اطلقت الحكومة السعودية هذه المبادرة الهامة التي يتم التسجيل بها للحصول على الدعم السكني المناسب المقدم لبعض الفئات المستحقة بناء على مجموعة من الضوابط والشروط التي يجب توافرها، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور رابط منصة جود تسجيل دخول واهم الشروط اللازمة التسجيل والحصول على الدعم.
منصة جود تسجيل الدخول للدعم السكني 1443
وقد تم اطلاق منصة جود للسكن في المملكة العربية السعودية لتكون واحدة من اشكال الدعم السكني للمواطنين في جميع انحاء المملكة العربية السعودية، والتي تعمل على توفير المساعدات لدعم الايجار وذلك للأسر الأكثر احتياجا في المملكة العربية السعودية، كما تقدم مجموعة من الخدمات المختلفة أيضا للمواطنين ومن أهمها خدمة الإسكان التنموي للمواطنين.
رابط وخطوات تسجيل الدخول منصة جود 1443
وقد تم تفعيل الرابط الالكتروني الخاص بالتسجيل الكترونيا في منصة جود الالكترونية للحصول على الدعم السكني والخدمات المختلفة التي تقدمها المنصة، حيث يتم التسجيل مباشرة من خلال اتباع الخطوات التالية.
- أولا يتم الدخول مباشرة الى موقع منصة جود الالكترونية.
- يتم اختيار انشاء حساب جديد في المنصة ومن ثم اختيار ادخال بيانات تسجيل الدخول،
- ادخال رقم الهاتف الخاص بالمستخدم ومن ثم ادخال البريد الالكتروني ومن ثم اختيار انشاء كلمة مرور.
- يتم اختيار تسجيل طلب عبر منصة جود واختيار الخدمة التي يرغب بها المستخدم.
شروط التسجيل في منصة جود 1443
وقد تم تحديد بعض الضوابط والشروط التي يجب توفرها لتسجيل طلب الحصول على خدمات منصة جود الالكترونية، وقد جاءت هذه الشروط على النحو التالي.
- يجب أن يكون مقدم الطلب سعودي الجنسية.
- من الضروري الا يكون عدد افراد الاسرة اقل من خمسة افراد.
- تقديم شهادة مفصلة تتضمن تفاصيل الدخل الخاص بالأسرة.
- من الضروري الا يكون المتقدم أملاك عقارية خاصة به.
- الا يكون المتقدم مسجل في أحد الجمعيات الاهلية والتي يكون لها شراكة مع منصة جود.
- يتشرط ان يكون المتقدم مسجل في منصة سكني.
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