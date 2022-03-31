طريقة التسجيل في خدمة الاعتكاف بالمسجد الحرام 1443 موعد استقبال الطلبات

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عمر شويل - جدة أعلنت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين عن عودة التسجيل في خدمة الاعتكاف بالمسجد الحرام مرة أخرى، وحددت موعد استقبال طلبات الاعتكاف وطريقة التسجيل لشهر رمضان 1443 – 2022، حيث أن التسجيل سيكون إلكترونيًا من خلال موقع شؤون الحرمين الإلكتروني، أو من خلال تطبيق الحرمين الشريفين على الجوال، هذا بعد فترة من التوقف نتيجة انتشار فيروس كورونا، ولكن بعد رفع الحظر وعودة الحياة الطبيعية تم فتح باب التسجيل في خدمة الاعتكاف، ولكن مع الالتزام بشروط الاعتكاف كما حددتها الجهات المسؤولة.

التسجيل في خدمة الاعتكاف بالمسجد الحرام

الآن بعد الإعلان رسميًا عن عودة التسجيل في خدمة الاعتكاف بالمسجد الحرام خلال العشر الأواخر من شهر رمضان، يستطيع كافة المواطنين الذين تنطبق عليهم شروط خدمة الاعتكاف التقديم عبر موقع الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الإلكتروني، في خلال المدة التي حددتها الرئاسة، كما أتاحت إمكانية التسجيل في خدمة الاعتكاف من خلال تطبيق شؤون الحرمين، أو من خلال زيارة كابينة متابعة شؤون المعتكفين في الساحات الغربية من المسجد الحرام.

طريقة التسجيل في خدمة الاعتكاف

تكمن طريقة التسجيل في خدمة الاعتكاف بالمسجد الحرام في الخطوات الآتية:

التسجيل في موقع الرئاسة العامة لشؤون الحرمين. تقديم طلب اعتكاف. تسجيل البيانات المطلوبة لذلك. الموافقة على الشروط والأحكام، ثم تقديم طلب الاعتكاف. كما يمكن التسجيل من خلال تطبيق الحرمين الشريفين. أو التسجيل من خلال الحضور إلى موقع كابينة شؤون المعتكفين في الساحات الغربية من المسجد الحرام، وبالتحديد من أمام باب الملك عبد الله.

موعد التسجيل في خدمة الاعتكاف

أكد وكيل الرئيس العام للشؤون الإرشادية على موعد استقبال طلبات التسجيل في خدمة الاعتكاف بالمسجد الحرام، حيث يبدأ التسجيل مع أول أيام شهر رمضان الكريم، ويستمر التسجيل في خدمة الاعتكاف لمدة خمسة أيام، على أن ينتهي في الخامس من شهر رمضان، وعلى الراغبين في التقديم على خدمة الاعتكاف مراجعة شروط الاعتكاف بالمسجد الحرام، والتقديم من خلال الروابط المحددة.

شروط التسجيل في خدمة الاعتكاف بالمسجد الحرام

قبل اتباع طريقة التسجيل في خدمة الاعتكاف بالمسجد الحرام يجب مراجعة شروط الاعتكاف كما حددتها الرئاسة العامة لشؤون الحرمين، كالتالي:

يجب ألا يقل عمر الراغب في التسجيل في خدمة الاعتكاف عن 18 عام.

يشترط عدم التجمعات التي من شأنها أن تتسبب في الاختلاط بين الرجال والنساء، والتجمعات بصفة عامة.

يحافظ المعتكف على كل ما يوجد داخل المسجد الحرام، ويلتزم بعد وضع الملصقات داخل المسجد الحرام.

يحافظ المعتكف على الأنظمة والإرشادات المتبعة داخل المسجد.

تقع مسؤولية الممتلكات الشخصية على صاحبها، المسجد غير مسؤول فقدان الممتلكات.

في النهاية نكون قدمنا لكم متابعي موقع ثقفني طريقة التسجيل في خدمة الاعتكاف بالمسجد الحرام في الموعد الذي حددته الرئاسة العامة لشؤون الحرمين.