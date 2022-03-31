نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل شراء عقار جاهز صندوق التنمية العقارية في المقال التالي
تمويل شراء عقار جاهز، حيث يعمل صندوق التنمية العقارية في المملكة العربية السعودية على توفير خدمات إسكانية مميزة للمواطنين والمواطنات داخل المملكة من خلال طرح برامج تمويلية ميسرة على جميع المواطنين، وأحد أهم هذه البرامج هو توفير برنامج تمويلي من خلاله يحصل العميل على تمويل مالي من أجل شراء عقار جاهز، حيث يمنح صندوق التنمية العقارية تمويل شراء عقار جاهز من خلال السوق سواء كان العقار هو شراء (فيلا أو شقة أو عمارة سكنية) أو أي من المشاريع الجاهزة التي توفرها وزارة الإسكان من أحد الجهات التمويلية التي تشارك في البرنامج، وسوف نوضح لكم مميزات تمويل شراء عقار جاهز من صندوق التنمية العقارية.
تمويل شراء عقار جاهز
يتم الموافقة من جانب صندوق التنمية العقارية على صرف تمويل لشراء عقار من خلال بعض المميزات والشروط التي تم منحها للمستفيدون على النحو التالي:
- إمكانية اختيار نوع العقار الذي يناسب كل فرد على حده.
- يتم تقديم دعم لأصحاب الدخل الشهري الذي يصل إلى مبلغ 14 ألف ريال أو أقل لأرباح مبلغ تمويلي قد يصل إلى مبلغ 500 ألف ريال سعودي بنسبة 100%.
- يتوفر دعم خاص بدعم أصحاب الدخل الشهري الذي يزيد عن 14 ألف ريال والذي يخضع لحاسبة الدعم من حيث (عدد أفراد الأسرة+ قيمة الراتب الشهري).
- يمكن أن تتم الاستفادة من خدمة (تخفيض الدفعة المقدمة) التي يوفرها الصندوق لجميع العملاء.
على أن يتم اعتماد الدخل الشهري من جانب صندوق التنمية العقارية وفق (الراتب الأساسي+ بدل السكن) على أن يخصم منه قيمة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أو المؤسسة العامة للتقاعد.
طريقة التقديم في منتج العقار الجاهز
يتم التقديم في منتج تمويل شراء عقار جاهز من خلال بعض الخطوات الإلكترونية التي تتم على النحو التالي لجميع المستفيدون:
- يجب الدخول على رابط التقديم الإلكتروني التالي/ خدمة المستشار العقاري.
- يتم عرض التوصيات الخاصة بالجهات التمويلية.
- ثم التواصل مع الفرد الممول.
- ثم البدء في إجراءات التمويل.
- بعد ذلك يتم توقيع العقد.
- ثم بعد يتم تقييم التجربة والاستفادة من الدعم السكني المميز الذي يتم توفيره من الصندوق، واتباع أي خطوات استرشادية يتم توجيهها للمستفيد من جانب مسئولي الصندوق.
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