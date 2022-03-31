حاسبة الدعم العقاري صندوق التنمية العقارية بالسعودية

حاسبة الدعم العقاري، حيث يعمل صندوق التنمية العقارية في المملكة العربية السعودية على توفير خدمات متنوعة وكثيرة تخص الدعم السكني الخاص بمواطني المملكة، حيث يوفر الصندوق برامج تمويل مختلفة المهام، لكل برنامج مميزات وشروط محددة يحصل عليها جميع المستفيدون، ويساعد صندوق التنمية العقارية جميع المواطنين بتوفير حاسبة الدعم العقاري التي من خلالها يستطيع أي مستفيد أن يقوم بحساب قيمة التمويل قبل الحصول عليه والتعرف على تفاصيل الأقساط التي سيتم دفعها من خلال برنامج التمويل الذي يتم الحصول عليه، ويتم استخدام حاسبة الدعم العقاري بشكل إلكتروني فقط دون الذهاب لمقرات عمل الصندوق، لذا سوف نوفر لكم رابط حاسبة الدعم العقاري.

حاسبة الدعم العقاري

يستطيع جميع العملاء الذي يرغبون في الحصول على دعم تمويلي من صندوق التنمية العقارية من أجل شراء مسكن مناسب لهم، أن يقوموا بحساب قيمة التمويل وتفاصيله قبل الحصول عليه، ويتم ذلك من خلال هذه الخطوات:

يجب الدخول إلى منصة صندوق التنمية العقارية من الرابط الآتي: تسجيل دخول.

اختيار خدمات المواطنين.

النقر على تبويب (حاسبة الدعم).

إدخال قيمة التمويل التي يرغب العميل في الحصول عليها.

يجب إدخال مدة التمويل بالسنوات.

يجب إدخال قيمة الراتب الشهري الذي يحصل عليه العميل.

تحديد مدة التمويل بالشهر.

ثم النقر على تبويب (أقر أني اطلعت على إخلاء المسئولية).

وأخيرا النقر عل ى تبويب (حساب).

علماً بأن قيمة التمويل النهائية سوف تكون معتمدة على معايير إضافية مثل الالتزامات المالية الأخرى المحددة على المستفيد، على أن يتم تحديد قيمة التمويل خلال فترة تقديم الطلب إلى أي من الجهات التمويلية المشاركة مع خدمات صندوق التنمية العقارية.

برامج القرض العقاري

وفر صندوق التنمية العقارية في المملكة العربية السعودية لجميع المستفيدين والمستفيدات عدة برامج تمويلية يختار منها كل مستفيد ما يناسبه، ومن أبرز هذه البرامج ما يلي: