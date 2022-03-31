نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التمويل التأجيري حتي 500 ألف ريال من بنك الرياض في المقال التالي

عمر شويل - جدة تحت شعار كل ما يرتفع مبلغ سيارتك ينخفض هامش ربحك ، يقدم بنك الرياض الأكثر تميزاً في عروض التمويل بالمملكة العربية السعودية ، عرض قرض التمويل التأجيري حتي 500 ألف ريال من بنك الرياض ، للعملاء المشاركين بحسابات لدي البنك السعودي ، والذي يقدم من خلاله البنك لعملاؤه إمكانية اقتناء السيارة التي يحلمون بها ببرامج تأجيرية تتوافق مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية ، وبمجموعة من الشروط البسيطة والإجراء الميسرة والعديد من المزايا يستطيع العميل الحصول علي تمويله بكل سهولة ويسر ، ومن خلال فقرات مقالنا نستعرض أهم مزايا التمويل التأجيري من بنك الرياض ، والشروط والأحكام اللازمة ، ونبذة عن برنامج 50/50 ، وبرنامج أصحاب الأعمال ، ومن خلال موقعنا ثقفني يمكنكم التعرف علي طريقة الحصول علي تمويل شخصي 300 ألف ريال بدون تحويل راتب من بنك الرياض.

أهم مزايا التمويل التأجيري حتي 500 ألف ريال من بنك الرياض

بنك الرياض يطلق العديد من المزايا الخاصة بالتمويل التأجيري للسيارات يصل إلي 500 ألف ريال سعودي كالآتي :

ميزة الهامش الربحي التنافسي مقارنة بغيره من عروض التمويل المشابهة. إتاحة مدة تمويل تصل إلى 60 شهر علي الأقساط. التمويل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. هذا النوع من التمويل متاح للعملاء السعوديين والمقيمين علي حد السواء. لا يشترط التمويل تحويل الراتب علي بنك الرياض. قيمة تمويل مرتفعة تصل إلي 500.000 ريال. متاح تعدد التمويلات مع إمكانية تمويل حتى 3 مركبات في آن واحد. إمكانية نقل العقد (إحلال) لعميل أو شخص آخر. سرعة وسهولة ويسر في التنفيذ وخدمات ما بعد البيع.

كما يقدم البنك العديد من عروض التمويل الشخصي بنك الرياض و برنامج التمويل المدعوم، بخلاف عرض التمويل التأجيري للسيارات المستعملة والجديدة بشروط.

الشروط والأحكام لطلب التمويل

بنك الرياض يطلق برنامجاً تمويليا ، ويضع بنك الرياض بعض الاشتراطات البسيطة علي برنامج التمويل التأجيري للسيارات كالآتي :

يجب أن لا يقل راتب العميل عن 4000 ريال شهرياً. لا يشترط تحويل الراتب لموظفي القطاع المالي ، ويعتمد ذلك من راتب 6 آلاف ريال فما فوق. لغير موظفي القطاع من القطاعات الغير معتمدة الراتب ، يجب أن لا يقل الراتب عن 8 آلاف ريال شهرياً. أن لا يقل سن العميل المتقدم للتمويل عن 18 عام.

ويمكن التعرف علي شروط برنامج التمويل التأجيري للسيارات المستعملة من بنك الرياض عن طريق التواصل مع خدمة عملاء البنك.

تمويل سيارات بنك الرياض يقدم مزايا أكثر من تمويل شراء سيارة بنك البلاد للسيارات.

برنامج 50/50 علي التمويل التأجيري حتي 500 ألف ريال

يقدم بنك الرياض لعملاؤه برنامج جديد بخصوص التحصل علي مركبة ، تحت مسمي برنامج 50/50 كالآتي :

يقوم العميل بدفع نصف ثمن المركبة.

يدفع العميل كذلك أرباح التمويل والتأمين علي المركبة خلال مدة التمويل

يتم دفع البندين السابقين علي دفعة أولي مجمعة ، ويتم دفع باقي النصف الآخر بعد مرور عامين كدفعة أخيرة.

وبذلك بنك الرياض يتيح لك سداد قيمة سيارتك علي دفعتين.

بذلك يصبح التقسيط علي مرتين بنسبة 50 % إلي 50 % ، وهو ما يبحث عنه بعض المقدمين علي التقسيط ، ويمكن التعامل مع حاسبة التمويل وتحديد نطاق لقيمة التمويل ومدة التمويل ، وتطبق أيضاً علي برنامج التمويل الشخصي بنك الرياض بدون أقساط يصل إلي 50 ألف ريال.

برنامج أصحاب الأعمال حتي 500 ألف ريال من بنك الرياض

يقدم بنك الرياض أمتياز لأصحاب المنشآت بخصوص تمويل المركبات كالآتي :

يمكن لصاحب المنشأة الاستفادة من التمويل التأجيري بنفس المزايا والشروط.

يتاح لأصحاب المنشآت تمويل حتي 3 مركبات في آن واحد مما يخدم الحاجة لأكثر من مركبة لنشاطهم.

يقدم البنك التمويل للمنشآت بحد أقصي 500 ألف ريال.

والتمويل التأجيري للسيارات المستعملة من بنك الرياض يتيح إمكانية الحصول علي سيارة بمبلغ أقل ، حيث يصل فيه مبلغ التمويل إلي حدود 500 ألف ريال ، ويمكن استخدام حاسبة التمويل الشخصي بنك الرياض لعرفة قيمة الاقساط.

طريقة تقديم طلب التمويل

يمكن تقديم طلب تمويل التأجيري للسيارة عن طريق رابط صفحة الطلب من موقع بنك الرياض واتباع الخطوات التالية :

أولاً الدخول علي الرابط الموضح أعلاه.

ثانياً ملأ البيانات التالية وجميعها إلزامية : رقم بطاقة الهوية الوطنية / الإقامة الاسم. العائلة. اختيار ” تقويم ميلادي أو هجري “. تاريخ الميلاد. رقم الجوال. البريد الإلكتروني. الجنسية. قطاع العمل. مدينة. المنطقة.

ثم خطوة رمز التأكيد : الضغط علي التحقق الرقمي.

وأخيراً الضغط علي أرسل طلبك.

ولغير العملاء يمكن الدخول علي موقع البنك للتعرف علي التمويل الشخصي بنك الرياض بدون أقساط ، والعديد من قروض التمويل التمويل العقاري المدعوم ، والتمويل التأجيري للسيارات من بنك الرياض.

طرق التواصل مع بنك الرياض

يمكن للعملاء وغير العملاء لدي بنك الرياض التواصل مع خدمة عملاء المصرف عن طريق احدي القنوات التالية :

عبر البريد علي العنوان : ص.ب. 22622 الرياض 11416.

عن طريق الهاتف بالرقم : 4013030 11 966+ .

خدمة عملاء المصرفية الذهبية : 800-441-0000.

إذا كنت تتصل من خارج المملكة:(+966) 920002470.

العنوان الوطني: 2414 الرياض 13241-7279.

البريد الإلكتروني: [email protected]

الموقع الإلكتروني : www.riyadbank.com.

و بنك الرياض هو شركة مساهمة عامة برأس مال 30 مليار ريال سعودي