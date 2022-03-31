نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متى تنزل المكرمة الملكية للضمان 1443 وشروط الحصول على مكرمة رمضان في المقال التالي

عمر شويل - جدة إن من الأشياء التي يتساءل عنها كثير من الأفراد هي المواعيد التي يتم فيها صرف مكرمة الملك سلمان، حيث أنه يحدد لها ميعاداً رسمياً من الأفراد المستفيدين من الضمان، لأن الضمان مهمته صرف مستحقات مالية للمستفيدين منه قبل أن يأتي شهر رمضان، ومساعدتهم بتجهيز المواد الغذائية اللازمة لهذا الشهر الكريم، وعبر هذا المقال سنقدم لكم متى تنزل المكرمة الملكية للضمان 1443.

مكرمة الملك سلمان

إن المكرمة الخاصة بشهر رمضان أو ما يطلق عليها المكرمة الملكية من خدمات الضمان التى تصدر من قبل وزارة الموارد للأشخاص المستحقين بالضمان، والمكرمة تهدف لتقديم المساعدات المادية للأسر الأكثر فقراً واحتياجاً، الذين دخلهم منخفض ومسجلين داخل برنامج الضمان، لأنها تعين الأسر على الإتيان بجميع مستلزمات الشهر الكريم رمضان.

متى تنزل المكرمة الملكية للضمان

لقد أعلنت وزارة الموارد عن الميعاد الذى يخص صرف المكرمة الملكية والتي من المفترض أن يكون ميعاد صرف الخاص بها بالأسبوع الثاني خلال شهر رمضان، ولقد تم التصريح عن القيم الخاصة بالمكرمة والتي تختلف من أسرة للثانية، فهي تكون طبقاً لعدد الأفراد بالإجمال تقدر قيمة المكرمة خلال شهر رمضان ألف ريال للشخص للعائل و500 عن كل فرد تابع له، والمكرمة من الخدمات التابعة لبرنامج الضمان لمساعدة الأسر الأكثر فقراً بالمملكة السعودية.

شروط الحصول على مكرمة رمضان

لقد صرحت وزارة الموارد عن تواجد بعض الشروط الهامة الضرورية حتى يستطيع الشخص الاستفادة من المكرمة الملكية، وإليكم هذه الشروط وهي كالآتي:

أولاً لابد من كون المتقدم ذو جنسية سعودية.

دخل المواطن يقل عن 3000 ريال سعودي.

عدم امتلاك المواطن لسجل تجاري أو حتى عقار خاص به.

أن يكون المستفيد مقيم بالمملكة السعودية بمدة تكون سابقة للصرف بحوالي ثلاثة أشهر.

التوفر لجميع الشروط حتى تستفيد من المكرمة.

قيمة المكرمة خلال رمضان

إن قيمة المكرمة ومبلغها تكون وفقاً لعدد أفراد الأسرة، حيث أن الأسرة التي عددها حوالي ثلاثة أفراد تكون المكرمة الخاصة بها 2000 ريال سعودي، أما الأسرة التي تتكون من فردين فقط المكرمة الخاصة بها 1500 ريال سعودياً، والأسرة التي عددها فرد واحد يصرف لها المكرمة الرمضانية ألف ريال سعودي، وإن كثر عدد الأفراد عن ذلك أو التابعين فإن له ألف ريال ومن يتبعه 500 لكل شخص.