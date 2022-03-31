الضمان الاجتماعي:- رابط المساعدة المقطوعة الرسمي من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية

يبحث المواطنين السعوديين هذه الأيام عن موعد إيداع المساعدة المقطوعة السعودية، وخاصة بعد اقتراب شهر رمضان المبارك، وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خلال الفترة الماضية قد قامت بتعديل نظام الضمان الاجتماعي القديم، حيث وضعت بعض الضوابط على النظام السابق، ومنها تقديم المستحق الرعاية الصحية والتعليمية لأفراد الأسرة، وحث أفراد الأسرة على التدريب والتأهيل للحصول على وظائف تتناسب مع هذا التدريب، وذلك من خلال منصات التوظيف المعتمدة من وزارة الموارد البشرية، وقدم برنامج المساعدات المقطوعة الدعم المالي لآلاف المواطنين بالمملكة خلال الأعوام الماضية، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على رابط المساعدة المقطوعة وشروط استحقاقها.

رابط الاستعلام عن المساعدة المقطوعة الرسمي

يجب علينا أن نتبع الخطوات الصحيحة عند الاستعلام عن مقطوعة الضمان الاجتماعي وهى كما يلي:-

الدخول على رابط المساعدة المقطوعة على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية. إدخال رقم الهوية الوطنية للشخص المستفيد من هذه المساعدات. تسجيل رمز التحقق البشري الظاهر أمامنا على شاشة الحاسب. الضغط على أيقونة عرض، وسوف تظهر جميع البيانات الخاصة بالمستحق.

شروط مقطوعة الضمان الاجتماعي

حددت وكالة الضمان الاجتماعي السعودي الشروط التي يجب أن تتوفر في المستفيدين من المساعدة المقطوعة وهى كما يأتي:-

أن يكون المتقدم للحصول على دعم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية سعودي الجنسية. يجب أن يكون الشخص المستفيد من إعانة الضمان الاجتماعي مقيم إقامة دائمة داخل المملكة العربية السعودية. لا يكون لدى المستحق أي أملاك عقارية أو سجل تجاري أو أراضي زراعية. الحد الأقصى للمساعدات المقطوعة ٣٠ ألف ريال سعودي. الحد الأدنى لمقطوعة الضمان الاجتماعي السعودي ١٠٤٠٠ ريال سعودي. يجب ألا يزيد راتب الشخص المتقدم للحصول على المساعدات المقطوعة عن الحد المانع للصرف.

الأوراق والمستندات المطلوبة للحصول على المساعدة المقطوعة

تم تحديد الأوراق والمستندات التي يجب أن يحضرها الشخص المتقدم للحصول على المساعدات المقطوعة وهى كما يلي:-