نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كم تمويل الراجحي للمؤسسات 1443 وخطوات قروض المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المقال التالي

عمر شويل - جدة هل أنت صاحب منشأة صغيرة أو متوسطة وتريد معرفة كم تمويل الراجحي للمؤسسات الذي تحصل عليه عندما تتقدم بطلب قرض، حيث يقدم مصرف الراجحي بالمملكة العربية السعودية ومن خلال فروعه المنتشرة داخل المملكة وفي الدول الكثير من الخدمات المصرفية على مدار خمسون عاما مضت على تأسيسه في عام 1957 كإحدى الشركات المصرفية الكبرى، وخدماته المصرفية متنوعة منها خدمات الأفراد، وكذلك المنشآت والشركات.

كم تمويل الراجحي للمؤسسات

إذا كانت لديك منشأة صغيرة أو متوسطة وتريد الحصول على خدمات مصرفية والتقديم على قروض الراجحي للمؤسسات الصغيرة، فأول الأمر لابد أن تعرف قيمة تمويل الراجحي الشخصي وقروض التمويل للمؤسسات والذي يصل إلى:

مبلغ 7.5 مليون ريال بدون سداد دفعة مقدمة لتمويل المركبات والأسطول.

وكذلك تحدد للمنشآت متناهية الصغير قيمة 2.5 مليون ريال.

بينما المنشآت المتوسطة.

قروض الراجحي للمنشآت الصغيرة

خدمات الراجحي للمنشآت عديدة وتجدها في موقع مصرف الراجحي، حيث يقدم منتجات إسلامية تتوافق مع المعايير الدولية ووفق أحكام الشريعة الإسلامية ومن منتجات التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة:

شروط التمويل مصرف الراجحي

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، أو وافد لديه إقامة سارية.

وعمر المتقدم لا يقل عن 18 سنة.

توافر المستندات وسريانها.

قروض للمؤسسات الفردية الراجحي

التقديم على تمويل المؤسسات الصغيرة يتطلب منك أن يكون لك حساب تجاري في البنك، ثم الدخول وتعبئة نموذج طلب التمويل الراجحي، والذي يتضمن البيانات التالية:

المعلومات الشخصية: (الاسم- الجنسية- الجنس- العمر- رقم الهوية- هل لديك حساب في مصرف الراجحي.

ثم معلومات العميل المالية: (هل لديك راتب محول علي الراجحي- الراتب الشهري- نوع القطاع).

ويلي ذلك تعبئة بيانات الاتصال: (رقم الجوال- البريد الإلكتروني- المنطقة- أفضل وقت للاتصال).

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كذلك يقدم مصرف الراجحي أعمال عبر البوابة المصممة للشركات والمؤسسات خدمات مصرفية رقمية منها يتم إدارة حساباتهم المصرفية، ومن المميزات:

إدارة مستخدمين الشركة.

التحويل الآلي للمبالغ بين حسابات بسهولة أو إلى مستفيدين آخرين .

الحصول على تقارير بالعمليات التي أجريت عبر حساباتك.

تأتي لك رسائل تنبيهات على هاتفك المسجل بالعمليات التي تتم.

يمكنك إرسال حوالات عن طريق البريد الإلكتروني بين العميل والمستفيد.

من خلال الراجحي أعمال تستطيع تفعيل أو إيقاف بطاقة الائتمان.

وكذلك زيادة الحد اليومي للمدفوعات والحوالات.

ويمكنكم التواصل والاتصال مع خدمة العملاء على هاتف رقم (+966-92000-3344) للعملاء الحاليين، بينما الجدد على رقم (8001241222) ومنهم تستعلم عن كم مبلغ قروض الراجحي للمؤسسات.