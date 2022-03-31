الاستعلام عن سداد صندوق التنمية العقاري إلكترونيًا

الاستعلام عن سداد صندوق التنمية العقاري هي واحدة من الاستعلامات الإلكترونية التي تتم يومياً من جانب عدد كبير من مستفيدي خدمات صندوق التنمية العقارية في المملكة العربية السعودية، فبإمكان أي مستفيد من الخدمات التمويلية التي يوفرها صندوق التتمية العقاري أن يتعرف إلى الأقساط التي يجب دفعها وسدادها خلال المواعيد التي يحددها الصندوق، وأن يتعرف بالتفصيل على أي متعلقات تخص القرض المستحق للمستفيد، حيث يوفر الصندوق الكثير من القروض العقارية المدعمة للمواطنين الأكثر احتياجاً في المملكة، حيث يتم مساعدتهم على الحصول على المسكن الملائم الخاص بهم، وسوف نوفر لكم رابط الاستعلام عن سداد صندوق التنمية العقاري.

الاستعلام عن سداد صندوق التنمية العقاري

يتوفر للمستفيدون من برنامج التمويل العقاري الذي يوفره صندوق التنمية العقارية بالمملكة العربية السعودية، أن يقوموا بالاستعلام عن الأقساط المستحقة الدفع بواسطة الحساب الشخصي للمستفيد بمنصة الصندوق، ويتم ذلك من خلال اتباع هذه الخطوات:

يجب الدخول إلى منصة صندوق التنمية العقارية من خلال الرابط التالي/ تسجيل دخول.

النقر على الدخول لموقع الصندوق من خلال حساب المستخدم.

يجب إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور في المكان المحدد لهما.

إدراج رمز التحقق المرئي الظاهر في الصورة.

الدخول على الحساب الشخصي للمستفيد في المنصة.

النقر على خدمات الاستعلام الإلكترونية.

اختيار خدمة الاستعلام عن الأقساط.

إدخال رقم الهوية الوطنية في المكان الخاص به ثم الضغط على عرض التفاصيل.

سوف تقوم المنصة بإجراء عرض تفصيلي لجميع المعلومات البيانات التي تخص سداد الأقساط والمواعيد المحدد لها من جانب صندوق التنمية العقارية، وعرض أي ملاحظات تخص تمويل كل شخص على حده.

رقم الاتصال بصندوق التنمية العقارية

صندوق التنمية العقاري يعمل على راحة جميع المستفيدين من المواطنين السعوديين والسعوديات الذين لديهم رغبة في التعرف على جميع الخدمات التي يطرحها الصندوق في أي وقت، لذا وفر خدمة التواصل بواسطة الرقم المجاني الموحد، حيث بإمكان جميع الأفراد التواصل مع الصندوق حتي يتم طرح أي اقتراحات أو شكاوى شخصية، أو يمكن أن يتم تقديم الاستفسارات لموظفي خدمة العملاء من أجل الحصول على مساعدة والوصول إلى إجابة واضحة عن أي أستفسار، على أن يتم التواصل لجميع المستفيدون من داخل المملكة العربية السعودية من خلال الرقم الموحد 199088.