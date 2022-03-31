“Noor/Login”.. هنا طرح لينك تسجيل أولى ابتدائي المستجدين بالمدارس السعودية عبر منصة نظام نور بالمدارس السعودية 1443

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بالتزامن مع اعلان وزارة التعليم السعودية رسميا مواعيد تسجيل الصف الأول الابتدائي الأطفال في جميع انحاء المملكة العربية السعودية بالمدارس المختلفة، فنجد أن عمليات البحث تزداد بشكل كبير من قبل أولياء الأمور للتعرف على تفاصيل التسجيل في المدارس المختلفة بالسعودية لطلاب الصف الأول الابتدائي، حيث اشارت وزارة التعليم السعودية الى طرح تسجيل طلاب أول ابتدائي في السعودية على مرحلتين، وقد تم الإعلان عن رابط التسجيل الكترونيا، وسوف نستعرض الآن رابط تسجيل أولى ابتدائي بالمدارس السعودية عبر منصة نظام نور بالمدارس السعودية 1443.
موعد تسجيل أول ابتدائي في السعودية 1443
وقد أشارت وزارة التعليم السعودية أن بداية تسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي في جميع انحاء المملكة العربية السعودية بالمدارس سوف يكون بداية من يوم 27 من شهر مارس، وذلك من خلال مرحلتين، حيث يتم التسجيل في المرحلة الأولى من قبل الطلاب من أبناء السعوديين من الام والأب، في حين تكون المرحلة الثانية خاصة بالطلاب من الأب غير السعودي، على ان يتم الالتزام بالمواعيد المحددة للتسجيل من قبل الوزارة.
رابط تسجيل أولى ابتدائي بالمدارس السعودية عبر منصة نظام نور بالمدارس السعودية 1443
وقد أعلنت وزارة التعليم السعودية أن التسجيل لطلاب الأول الابتدائي في المدارس السعودية سوف يكون بشكل الكتروني من خلال منصة نور الالكترونية التعليمية، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية مباشرة.
- أولًا يتم الدخول الى موقع منصة نور مباشرة.
- يتم اختيار تسجيل جديد من جانب ولي الامر.
- تحديد تسجيل الطالب الصف الأول الابتدائي ومن ثم ادخال كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح.
- ادخال رقم الهوية الخاص بالطالب ومن ثم الموافقة على الشروط والاحكام.
- يتم اختيار ارسال طلب التسجيل عبر الموقع.
شروط تسجيل أول ابتدائي في السعودية عبر نظام نور 1443
ومن اهم الشروط التي أعلنت عنها وزارة التعليم السعودية لأولياء الأمور لتسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي ما يلي.
- من الضروري الا يزيد يقل عمر الطالب عن 6 سنوات كحد أدنى.
- ألا يكون عمر الطالب اكثر من 11 عام كحد أقصى.
- ان يتم الالتزام بالموعد المحدد للتسجيل وان يتم الكترونيا عبر نظام نور.
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