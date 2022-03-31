نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حساب المواطن” موعد صرف الدفعة 53 دفعة شهر أبريل 2022 ورابط التحقق من الأهلية في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صرف حساب المواطن الدفعة 50 لشهر يناير 2022 الموافق شهر جمادي الآخر 1443 هجرياً، حيث يصبح البحث عن موعد صرف حساب المواطن تريند خلال هذه الفترة من كل شهر، وهو الأمر الذي يهتم به الكثير من المواطنين السعوديين من الذين ينطبق عليهم شروط الأهلية والاستحقاق للحصول على الإعانة المالية الشهرية، للمساعدة على سد احتياجاتهم المعيشية الأساسية لتوفير حياة كريمة، وهذا هو الهدف الرئيسي من إطلاق مبادرة دعم حساب المواطن الحكومية، لمساندة فآت محدودي الدخل ومتوسطي الدخل والمتضررين من عمليات الانفتاح والتوسع الاقتصادي المستمر نحو تحقيق رؤية المملكة 2030.

صدور نتائج الأهلية للدورة 53 دفعة شهر أبريل 2022 وموعد الصرف:

لقد أعلن حساب المواطن يوم امس الموافق 30 مارس 2022 عن صدور نتائج الأهلية والاستحقاق لدفة شهر أبريل 2022 ميلادياً، والموافق دفعة شهر شعبان 1443 هجرياً، عبر حسابها الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي تويتر، كما يمكنك الاطلاع على نتائج الأهلية من خلال الرابط الرسمي للموقع كما في الخطوات التالية.

كما أنه من المقرر صدور دفعة شهر أبريل كما هي العادة يوم 10 أبريل 2022 ميلادياً، الموافق 9 رمضان 1443 هجرياً .

حساب المواطن دفعة شهر فبراير 2022 الدفعة 51:

حيث قد أعلن منذ قليل برنامج حساب المواطن من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أنه، قد بدأ قبل قليل إيداع الدعم المخصص لشهر فبراير للمستفيدين المكتملة طلباتهم في حساب المواطن وسيستمر حتى نهاية اليوم الخميس ١٠ فبراير بإذن الله.

والجدير بالذكر أنه يمكنكم التحقق من الأهلية وأهلية التابعين للحصول على دعم حساب المواطن من خلال خطوتين فقط وهما تسجيل الدخول إلى حسابك، ومن ثمة الضغط على تفاصيل أهلية التابعين ليتم عرضها بالتفصيل.

موعد صرف حساب المواطن دفعة شهر يناير 2022 الدفعة 50:

قد بدأ قبل قليل إيداع الدعم المخصص لشهر يناير للمستفيدين المكتملة طلباتهم في حساب المواطن وسيستمر حتى نهاية اليوم الاثنين بإذن الله، كما أوضحت الإدارة من خلال حسابها الرسمي عبر منصة التواصل الاجتماعي تويتر قبل سويعات قليلة أن تفاصيل الدفعة الـ 50، هي 1.9 مليار ريال لـ 10.4 مليون مستفيد وتابع شملهم الدعم في برنامج حساب المواطن لشهر يناير

وقد أوضح برنامج حساب المواطن من خلال الحساب الرسمي الخاص به على برنامج التواصل الاجتماعي تويتر أنه قد تقرر تحديد يوم الاثنين المقبل والموافق 10 يناير 2022، والموافق 6 جماد الآخر 1443، مع العلم انه غالباً ما يكون هذا الموعد ثابت شهرياً ما لم يتعارض مع يوم عطلة رسمية أو مناسبة قومية أو نهاية الأسبوع، ولذلك فإننا حريصين من خلال موقع ثقفني على متابعة الأمر وتقديم الموعد الرسمي المحدد شهرياً لتوفير الجهد والعناء على متابعينا الكرام، ولعلمنا بمدى أهمية هذا الأمر إليكم.

رابط التحقق من الأهلية والاستحقاق لدعم حساب المواطن الدفعة 50 لشهر يناير:

كما أوضح برنامج حساب المواطن سابقاً أيضاً من خلال الحساب الرسمي الخاص به على تويتر أنه قد صدرت نتائج الأهلية والاستحقاق للدورة 50 ( شهر يناير 2022 )، من خلال البوابة الإلكترونية للرابط الرسمي لمنصة حساب المواطن ca.gov.sa.

والجدير بالذكر أنه يمكنك أيضاً من خلال البوابة الإلكترونية تحديث بيانات حساب المواطن، ما دمت مسجل بالفعل لدى البرنامج حيث انه يوفر المرونة اللازمة لإضافة وتغيير البيانات المهمة واللازمة لاستكمال عملية التسجيل.

صدرت نتائج الأهلية للدورة 50 (شهر يناير 2022)، وللتحقق من الأهلية يمكنك الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي:https://t.co/UeLnAE9Zye pic.twitter.com/RQqO2gb0tw — حساب المواطن (@citizenaccount) صدرت نتائج الأهلية للدورة 50 (شهر يناير 2022)، وللتحقق من الأهلية يمكنك الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي:https://t.co/UeLnAE9Zye pic.twitter.com/RQqO2gb0tw — حساب المواطن (@citizenaccount) January 4, 2022

المصادر المالية المستثناة من الدخل:

وقد أوضح البرنامج مجموعة من مصادر الدخل الأخرى والمستثناة من الاحتساب ضمن الدخل الشهري الذي يحتسب على أساسه استحقاقك إلى دعم حساب المواطن من عدمه وهي كالتالي؛

المساعدات النقدية أو العينية من الجمعيات أو المؤسسات الحكومية أو الأهلية بغرض العلاج .

. مساعدات الإعانة النقدية في حالات المتضررين من الكوارث.

المساعدات النقدية من الصدقات.

كما يمكنكم استخدام الحاسبة التقديرية الخاصة ببرنامج حساب المواطن لمعرفة القيمة التقديرية التي يمكن الحصول عليها من الدعم.