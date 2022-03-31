هنا.. حساب المواطن الدفعة 52 شهر مارس 1443||موعد صرف الدعم للمستفيدين ورابط الاستعلام ca.gov.sa

يهتم عددٍ كبير من المواطنين في جميع انحاء المملكة العربية السعودية من المستحقين لدعم برامج حساب المواطن بالتعرف على تفاصيل صرف الدعم الخاص بالدفعة 52 الخاصة بشهر مارس بالبرنامج، حيث يعد دعم برنامج حساب المواطن هو أحد اهم اشكال الدعم المستحق لبعض الفئات المستفيدة بناء على مجموعة من الضوابط والشروط، فقد اعلن الحساب الرسمي لبرنامج حساب المواطن عن الموعد الرسمي لصرف الدعم بالإضافة الى كيفية الاستعلام الكترونيا من جانب المستحقين، وسوف نستعرض الآن موعد صرف دعم برنامج حساب المواطن الدفعة 52 وكيفية الاستعلام عن الدعم.

موعد صرف الدفعة 52 من حساب المواطن لشهر مارس

وبناء على ما أكدته المصادر المسئولة عن صرف الدعم الخاص ببرنامج حساب المواطن الدفعة 52 لشهر مارس، قد تم الإعلان عن موعد صرف الدعم ليكون يوم العاشر من كل شهر ميلادي، وذلك بناء على الموعد الشهري الخاص بصرف الدعم لبرنامج حساب بالمواطن الذي يقدم للفئات المستحقة للدعم بناء على مجموعة من الشروط التي تحددها الحكومة السعودية.

رابط الاستعلام عن دعم حساب المواطن الدفعة 52

وقد تم تفعيل الرابط الالكتروني الخاص بالاستعلام عن استحقاق دعم برنامج حساب المواطن من جانب الفئات المتقدمة للحصول على الدعم، حيث يتم ذلك الكترونيا من خلال اتباع ما يلي.

أولًا يتم الدخول مباشرة الى موقع برنامج حساب المواطن .

. يتم اختيار الاستعلام عن دعم الدفعة 52 من حساب المواطن.

ادخال البيانات الأساسية المطلوبة مثل رقم الهوية الخاصة بالمستخدم.

اختيار ايقونة الاستعلام لتظهر نتيجة استحقاق الدعم على الفور.

شروط الحصول على دعم حساب المواطن الدفعة 52

ومن اهم الشروط التي يتم تحديدها من قبل الحكومة السعودية لاستحقاق دعم برنامج حساب المواطن الدفعة 52 ما يلي.