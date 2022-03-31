نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خلال ساعات إيداع فوري 100000 ريال بدون كفيل وبدون تحويل الراتب في المقال التالي
خلال 24 ساعة فقط من طلب التمويل يتم إيداع قيمة التمويل في حساب العميل حيث يستطيع الآن العملاء الحصول على تمويل شخصي فوري اونلاين وأيضاً بدون كفيل كما يستطيع المتقدم من الحصول على تمويل بقيمة ربما تصل إلى 100 ألف ريال سعودي كحد أقصى كما يمتاز أيضاً هذا التمويل بأنه لا يتعارض مع تعاليم الإسلام بالسعودية.
خلال ساعات إيداع فوري 100000 ريال عبر شركة التيسير
تعد شركة التيسير للتمويل إحدى الشركات المالية الحديثة بالسعودية والتى تسعى إلى توفير حلول تمويلية متنوعة وكذلك مبتكرة لتلبية احتياجات العملاء المختلفة وقد صممت شركة التيسير تمويل شخصي فوري بمزايا عديدة منها
- يمتاز التمويل الشخصي عبر شركة التيسير بأنه متوافق مع ضوابط الشريعة الإسلامية بالسعودية.
- كذلك يمتاز تمويل شركة التيسير بأنه لا يفرض وجود كفيل أو ضامن عند طلب التمويل.
- يمتاز أيضاً تمويل شركة التيسير بأنه لا يحتاج إلى تحويل الراتب الشهري عند طلب التمويل.
- كما يمتاز كذلك التمويل الشخصي لدى شركة التيسير بأنه بهامش ربح تنافسي.
- يتيح أيضاً تمويل شركة التيسير فترة سداد ميسرة ومرنة تبدأ من 12 شهر وربما تصل إلى 60 شهر.
- يحصل العميل المتقدم على مبلغ تمويل ربما يصل إلى 100 ألف ريال سعودي كحد أقصى.
- يتم أيضاً إيداع قيمة التمويل بعد توافر جميع الشروط فى خلال 24 ساعة فقط من طلب التمويل.
- يستطيع العميل من التسوية المبكرة خلال فترة التمويل.
طلب التمويل الشخصي لدى شركة التيسير بالسعودية
متاح الآن الحصول على أسرع تمويل شخصي فوري وأيضاً اونلاين كما يحصل المتقدم على الموافقة الفورية والايداع خلال 24 ساعة من طلب فيستطيع العميل طلب التمويل الشخصي من شركة التيسير من خلال الدخول على رابط التمويل الشخصي السريع لدى شركة التيسير وطلب التمويل وملئ نموذج طلب التمويل وكذلك الإيداع الفوري.
المستندات المطلوبة لطلب التمويل الشخصي لدى شركة التيسير
حددت شركة التيسير للتمويل مجموعة من المستندات المطلوبة من أجل الحصول على الموافقة السريعة على طلب التمويل الشخصي لدى شركة التيسير ومن بين تلك المستندات ما يلي
- الهوية الوطنية وتكون غير منتهية الصلاحية.
- خطاب تعريف بالراتب للعميل.
- أيضاً كشف حساب بنكي لمدة 3 أشهر.
- التأمينات الإجتماعية.
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