تحري رؤية هلال رمضان في السعودية 1443 كم باقي على شهر رمضان الفضيل 2022

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عمر شويل - جدة ننشر موعد تحري رؤية هلال رمضان في السعودية 1443 لمعرفة متى أول أيام رمضان المبارك للعام الهجري الجاري، وذلك بعد أن دعت المحكمة العليا كافة المواطنين والمقيمين مساء اليوم الأربعاء بتاريخ 27 شعبان 1443 الموافق لتاريخ 30 مارس 2022م وفق تقويم أم القرى إلى تحري رؤية الهلال لشهر رمضان المبارك، وفي حال تمت رؤية الهلال بالعين المجردة أو من خلال المناظير يتم إبلاغ أقرب محكمة لمن يراه، ومن خلال ثقفني نوفر موعد أول أيام رمضان في السعودية لهذا العام، كما يمكنكم الحصول على صور تهنئة رمضان 2022م الآن.

رؤية هلال رمضان في السعودية 1443

بحسب ما ورد عن وكالة الأنباء السعودية “واس“، فقد قدمت المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية دعوتها لعموم المسلمين بكافة أرجاء المملكة إلى تحري هلال رمضان المبارك لهذا العام، وقد حددت موعد تحري الهلال ليكون مساء يوم الجمعة بتاريخ التاسع والعشرون من شهر شعبان الجاري الموافق للأول من شهر أبريل 2022م.

وذلك اتباعاً لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبناءً على القرار السامي القاضي برصد أهلة الشهور في اليوم التاسع والعشرين من الشهر الهجري والذي يليه، وترجو المحكمة ممن يرى الهلال بالعين أو عن طريق المناظير إبلاغ المحكمة الأقرب إليه، وتسجيل شهادته بها.

كما يمكن الاتصال على رقم أقرب مركز لمساعدته في الوصول لأقرب محكمة، وتأمل المحكمة العليا ممن لديه القدرة على الترائي الاهتمام بالأمر، والانضمام إلى اللجان المشكلة بالمناطق لهذا الغرض، حيث يجب على من يستطيع الترائي المشاركة والاهتمام بالأمر وإبلاغ أقرب محكمة لدية لتحديد متى أول أيام رمضان المبارك شرعياً.

المحكمة العليا تدعو إلى تحري رؤية هلال شهر رمضان مساء الجمعة التاسع والعشرين من شهر شعبان.https://t.co/kHWFnTPkqN#واس_عام — واس العام (@SPAregions) المحكمة العليا تدعو إلى تحري رؤية هلال شهر رمضان مساء الجمعة التاسع والعشرين من شهر شعبان.https://t.co/kHWFnTPkqN#واس_عام — واس العام (@SPAregions) March 30, 2022

متى أول أيام رمضان المبارك فلكياً

في ظل زيادة الاستفسار عن متى أول أيام شهر رمضان المبارك أو كم باقي على رمضان 1443، فقد قمنا بتوفير موعد رمضان فلكياً وفقاً لتقويم أم القرى، حيث من المقرر أن يبدأ الشهر المبارك في الموعد التالي:

موعد بداية شهر رمضان فلكياً: يوم السبت الموافق لتاريخ 2 أبريل 2022م.

كم باقي على رمضان شرعياً “في انتظار الإعلان عن نتيجة استطلاع الهلال شرعياً”

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن نتيجة تحري هلال شهر رمضان الفضيل مساء يوم غدٍ الجمعة من جانب كلاً من المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية ودار الإفتاء بجمهورية مصر العربية إما بثبوت رؤية الهلال أم لا، فعند ثبوت الرؤية، فسوف يكون السبت هو أول أيام شهر رمضان المعظم، وفي حال عدم ثبوته، فسيكون السبت هو المتمم لشهر شعبان والأحد هو أول أيام رمضان 1443.

استطلاع هلال شهر رمضان 1443

دعت المحكمة العليا من يرى هلال رمضان بالعين المجردة أو بواسطة المناظير القيام بإبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته إليها، أو القيام بالاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول لأقرب محكمة، وتأمل المحكمة ممن لديه القدرة أو الاستطاعة على الترائي الاهتمام بالأمر، وذلك اتباعاً لهدي الرسول محمد صلى الله عليه وسلم:

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم “لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فقدروا له”

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم “صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غمي عليكم فأكملوا العدد”.

ومن يرغب في الحصول على بطاقات تهنئة رمضان مكتوب عليها الاسم، وطلب الاسم المرغوب كتابته على الصورة لتقديم تهاني رمضان أو تبريكات رمضان 1443، يمكنه ذلك من خلال موقع ثقفني.