حجز قطار الجوف الرياض سار بالخطوات والصور وأسعار التذاكر بالتفصيل

حجز قطار الجوف الرياض سار من الأمور الحيوية التي تهم مستخدمي خدمة قطار سار اليومية، الكثير من المواطنين أو المقيمين يسافرون بشكل دائم أو شبه دائم عبر خطوط السكك الحديدية بالمملكة، للتنقل بين المناطق المختلفة، ولعل أفضل وسيلة للتنقل بين المحافظات هي القطار، فهي وسيلة ذات مواعيد محددة وتوفر الكثير من الراحة والرفاهية، كما يمكن حجز تذكرة قطار سار من خلال الإنترنت عبر الموقع الرسمي أو من استخدام تطبيق حجز القطار سار أو من خلال رقم حجز قطار سار الخط الساخن، تعرف على كيفية حجز قطار سار من الجوف إلى الرياض والعكس.

حجز قطار الجوف الرياض سار بالخطوات

اذهب أولاً إلى تطبيق سار الرسمي عبر هاتفك الذكي أو من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي سار.

ستظهر لك الشاشة الرئيسية للموقع موضح بها العديد من الاختيارات كما يظهر أمامك في الصورة التوضيحية.

حدد أولاً وجهتك هل مسار واحد أم ذهاب وعودة عن طريق الضغط على الخيار الذي تريده.

اضغط على المدينة التي يتم السفر منها، يتم تحديد الرياض بشكل تلقائي، اضغط على السهم المتجه لأسفل واختر مدينة الجوف من القائمة المنسدلة كما هو موضح بالصورة.

اضغط على كلمة محطة الوصول وحدد الرياض.

حدد تاريخ الذهاب والعودة وعدد المسافرين.

حدد أعمار المسافرين.

استكمل باقي البيانات المطلوبة منك ثم حدد طريقة الدفع من الطرق المتاحة عبر الموقع.

استكمل بيانات الدفع واحصل على التذكرة.

أسعار تذاكر قطار سار الجوف الرياض

سعر تذكرة رجال الأعمال 310 ريال للبالغين.

سعر تذكرة رجال الأعمال لذوي الاحتياجات الخاصة 150 ريال.

سعر تذكرة رجال الأعمال للأطفال 210 ريال.

سعر تذكرة الدرجة الاقتصادية للبالغين 200 ريال.

سعر تذكرة الدرجة الاقتصادية للطلاب البالغين 130 ريال.

سعر تذكرة الدرجة الاقتصادية لذوي الاحتياجات الخاصة 100 ريال.

سعر تذكرة الدرجة الاقتصادية للأطفال 100 ريال.

رقم حجز قطار سار

الرقم الموحد لحجز قطار سار من جميع أنحاء المملكة هو 920000329 وهو رقم مخصص لخدمة العملاء وأي استفسارات بشأن حجز تذاكر القطارات.

حجز قطار سار القريات

تم بالأمس تدشين محطة القريات، حيث تبدأ أولى رحلاتها من وإلى القريات اليوم 31 مارس 2022، وتغطي رحلة تبلغ حوالي 1215 كيلو متراً بين الرياض والجوف، وبافتتاح تلك المحطة يتم استكمال المرحلة الرابعة من مشروع قطار سار، والذي يغطي المنطقة الشمالية من المملكة.