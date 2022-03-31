أعلن برنامج حساب المواطن نتائج أهلية رمضان 1443 عبر المعرف الرسمي الخاص به علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر منذ أكثر من ساعة من مساء يوم الأربعاء 30 مارس 2022 ، والنتائج الصادة تخص استحقاق نزول دعم حساب المواطن للمستفيدين المكتملة طلباتهم عن دفعة الدعم لشهر رمضان 1443 هـ الموافق أبريل 2022 م ، ويجب علي المستفيدين الاستعلام عن نتائج الأهلية للدعم عبر الموقع الرسمي لحساب المواطن بالمملكة العربية السعودية ، ولمن تكون نتائجه غير مؤهل فيمكنهم تقديم اعتراض للحصول علي الدعم في دفعة التعويضات التالية بعد إعلان برنامج حساب المواطن صدور نتائج الأهلية للدورة.

حساب المواطن نتائج أهلية رمضان 1443

أعلن الحساب الرسمي لبرنامج حساب المواطن عبر تويتر ، أمس الأربعاء 30 مارس 2022 م صدور نتائج الأهلية للدورة 53 :

الدورة الحالية هي رقم 53 لشهر أبريل المقبل.

سيتم قيد دفع القسط الثالث والخمسين عن شهر رمضان.

يتم نزول الدعم علي حسابات المستفيدين بتاريخ يوم الأحد 10 أبريل 2022.

يقدر مبلغ الدعم منذ إطلاق البرنامج بـ 113 مليار ريال سعودي حتي الآن.

يتم إيداع مبلغ الدعم للدفعة الجديدة الثالثة والخمسون بالإضافة لتعويضات الدفعة 52 الخاصة بشهر رجب 1443 هـ.

ودعا حساب المواطن المستفيدين إلي تحديث البيانات والاستعلام عن أهليتهم.

ويمكن الاعتراض على نتائج الأهلية في حساب المواطن في المملكة العربية السعودية.

طريقة استعادة كلمة المرور لبرنامج حساب المواطن

يمكن لأصحاب الحسابات علي برنامج حساب المواطن استعادة كلمة المرور في حال نسيانها كالآتي :

التوجه إلي رابط بوابة حساب المواطن عبر الانترنت. تقوم بالضغط علي نسيت كلمة المرور. عليك ادخال كافة البيانات التالية : رقم الهوية.

تاريخ الميلاد.

تاريخ نهاية صلاحية الهوية. ستصلك رسالة نصية علي رقم جوالك المسجل بها كلمة مرور مؤقتة. تقوم بوضع كلمة المرور المؤقتة للحصول علي صلاحية تحديث كلمة مرورك. تقوم بعد ذلك بتغيير كلمة مرور حسابك. أخيراً سيمكنك الولوج بمعرف حسابك وكلمة المرور الجديدة.

طريقة استعلام الأهلية في حساب المواطن

يمكن الاستعلام عن أهلية حساب المواطن كالآتي :

التوجه إلي الموقع الرسمي لحساب المواطن. ندخل اسم المستخدم وكلمة المرور للحساب المراد الاستعلام عن أهليته. عن طريق الصفحة الرئيسية داخل حسابك تختار مبوب حسابي. بعد ذلك تقوم بالضغط علي قائمة دراسة الأهلية. سكون عليك بعدها كتابة رقم الهوية ، ومن ثم الضغط على استعلام. ستظهر لك كافة التفاصيل المتعلقة بالأهلية ، وبيانات صرف الدفعة المستحقة. وفي حالة عدم التأهل يمكن الاطلاع على السبب.

وقد صدرت نتائج تأهيل حساب المواطن لشهر إبريل 2022 م.