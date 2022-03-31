تمويل شخصي بدون تحويل راتب من سلفه مع المميزات والشروط

تمويل شخصي بدون تحويل راتب ، هو احد اهم التمويلات التي تجذب المواطن السعودي وجميع الأشخاص داخل المملكة العربية السعودية، حيث هناك مؤسسات ترفض تحويل راتب موظفيها من اجل الحصول على قرض شخصي، ولهذا جاءت بعض المؤسسات والبنوك بتقديم تمويل شخصي دون تحويل راتب لتسهيل الأمر على هؤلاء الأشخاص، من بين هذه الجهات هي منصة سلفة وهى احد اهم المنصات التمويلية التي تقدم عدد من الخدمات المصرفية المميزة، ومن ضمن هذه الخدمات منصة سلفه تمويل شخصي بدون تحويل راتب وهى اهم مميزاتها التمويلية، سلفه من الشركات الكبرى التي تقدم خدمات مميزه لجميع عملائها داخل المملكة، تعتمد هذه المنصة على تقنيات ماليه تحت اسم fintech ومن اهم مميزات سلفه هي سهولة الاجرائات الخاصة بالحصول على قرض شخصي بدون تحويل راتب.

تمويل شخصي بدون تحويل راتب

ما يميز منصة سلفه وقروضها هي أنها يوافق عليها من صندوق النقد العربي وهذا يجعل الإقبال عليها كبير، ودائما ما يتم البحث عن تمويل شخصي بدون تحويل راتب عبر سلفه بصفه يوميه، حيث من خلال محركات البحث جوجل يتم البحث عن سلفه تمويل شخصي سريع بدون تحويل راتب، حيث يمكن التقديم على قرض شخصي بدون تحويل راتب من خلال الموقع الإلكتروني لسلفه دون الخروج من منزلك وهى احدي ميزات سلفه تمويل شخصي بدون تحويل راتب، ومن خلال هذه المقالة سوف نتعرف على مميزات تمويل سلفه بالإضافة إلى الشروط التي يجب توافرها في كل من يريد الحصول على تمويل منصة سلفه.

مميزات تمويل منصة سلفه

أولا التمويل الشخصي من سلفه متوافق مع أحكام الشرعة الإسلامية.

فترات سداد ميسرة ومجدولة.

هامش ربح تنافسي.

الموافقة على طلب التمويل والإيداع السريع.

شروط الحصول على تمويل منصة سلفه

كما وضحنا اعلي المقالة أن هناك عدد من الشروط التي يجب توافرها في كل من يريد الحصول على تمويل شخصي بدون تحويل راتب من سلفه وهى كالتالي.