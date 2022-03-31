نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل بدون تحويل راتب أو كفيل حتي 300 ألف من اليسر للتمويل في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل شركة اليسر يشمل تمويل الأفراد وكذلك الشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة. توفر شركة اليسر للإجارة والتمويل أفضل عروض التمويل بأسهل الشروط وأقل الفوائد. شركة اليسر هي إحدى شركات مجموعة عبداللطيف العيسى القابضة، والتي استقلت عام 2003 ونحجت في أن تصبح الشركة الأفضل للتمويل والإجارة في المملكة خلال سنوات قليلة. توفر شركة اليسر التمويل تحت إشراف البنك المركزي السعودي وطبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية. إذا كنت تبحث عن تمويل بدون تحويل راتب أو تمويل بدون كفيل فتعتبر اليسر هي الحل الأمثل والأقوي ونتعرف الأن علي أهم برامج التمويل والشروط وطريقة تقديم طلب التمويل.

خيارات تمويل شركة اليسر:

توفر شركة اليسر للإجارة والتمويل خدمات لفئتين أساسيتين وهما تمويل الأفراد و تمويل الشركات والمؤسسات.

تمويل الأفراد:

التورق:

وهو تمويل شخصي بأقساط ميسرة. يصل مبلغ التمويل إلى 300 ألف ريال سعودي دون الحاجة إلى كفيل أو رسوم إدارية. فترة السداد تمتد إلى 5 سنوات.

الشروط والمستندات المطلوبة:

التمويل متاح للسعوديين والمقيمين من سن 22 إلى 60 سنة والعسكريين طبقاً لعمر التقاعد.

أن يكون الراتب الشهري 5000 ريال بحد أدنى.

خدمة العمل بحد أدنى 3 أشهر.

تقديم الهوية الوطنية أو الإقامة السارية.

تقديم كشف الراتب.

كشف حساب مصرفي لآخر 3 أشهر.

الإجارة:

وهو تمويل للحصول على سيارة بأقساط ميسرة. يصل مبلغ التمويل إلى 300 ألف ريال سعودي دون الحاجة إلى كفيل أو رسوم إدارية.لا يوجد دفعة اولى والدفعة الأخيرة حتى 30%. فترة التمويل تمتد إلى 5 سنوات وإمكانية جدولة الدفعة حتى 24 شهراً. متاح شبكة واسعة من المعارض حول المملكة مع إمكانية تمويل السيارات المستعملة.

الشروط والمستندات المطلوبة:

التمويل متاح للسعوديين من سن 21 إلى 60 سنه والعسكريين حسب سن التقاعد والمقيمين من سن 22 إلى 60 سنة

أن يكون الراتب الشهري 4000 ريال بحد أدنى.

خدمة العمل بحد أدنى 3 أشهر.

تقديم الهوية الوطنية أو الإقامة السارية.

تقديم كشف الراتب.

كشف حساب مصرفي لآخر 3 أشهر.

تقديم رخصة قيادة سارية.

عرض سعر السيارة بجميع الوكالات والمعارض المعتمدة.

المرابحة:

تمويل لإمتلاك سيارة بأقساط ميسرة. يصل مبلغ التمويل إلى 300 ألف ريال سعودي دون الحاجة إلى كفيل مع هامش ربح منافس. إمكانية التسديد على مدة تمتد إلى 60 شهر. شبكة واسعة من المعارض والوكلاء المعتمدين حول المملكة بالإضافة إلى تمويل السيارات المستعملة.

الشروط والمستندات المطلوبة:

التمويل متاح للسعوديين والمقيمين من سن 22 إلى 60 سنة والعسكريين طبقاً لعمر التقاعد.

أن يكون الراتب الشهري 5000 ريال بحد أدنى.

خدمة العمل بحد أدنى 3 أشهر.

تقديم الهوية الوطنية أو الإقامة السارية.

كذلك تقديم رخصة القيادة السارية.

تقديم كشف الراتب المصدق من الغرفة التجارية.

كشف حساب بنكي لآخر 3 أشهر.

توضيح العنوان الوطني.

عرض سعر السيارة.

تمويل شركة اليسر للسلع الاستهلاكية:

تمول الشركة الاحتياجات الشخصية والمنزلية من أجهزة وأثاث وغيرها أيضاً بأقساط ميسرة. تمول الشركة حتى 50 ألف ريال للمواطنين و10 آلاف ريال للمقيمين دون كفيل أو رسوم إدارية. مدة التمويل تمتد إلى سنتين.

الشروط والمستندات المطلوبة لهذا التمويل هي كالسابقة تماماً.

التمويل الأصغر.

تمويل المتقاعدين.

تمويل شركة اليسر للشركات والمؤسسات:

تقوم شركة اليسر بتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة للسيارات والمعدات والسلع المختلفة وغيرها. أقل مدة للتمويل هي سنة وأكبر مدة 5 سنوات ولابد للشركة أن اكون في سوق العمل منذ 3 سنوات أو أكثر. يوجد نوعان من التمويل وهما الإجازة والمرابحة والاختلاف فقط طبقاً لقطاعات العمل.

المستندات المطلوبة:

خطاب غرض التمويل.

نموذج طلب الشراء.

إقرار سمة وثقة للسجل التجاري والهويات الوطنية.

طلب التسهيلات الإئتمانية.

صورة للسجل الرئيسي وسجل الطلب.

صورة من شهادة القيمة المضافة.

عقد تأسيس الشركة وصورة من هويات جميع الشركاء.

نطاقات حديثة بحد أقصى شهر.

قوائم مالية مدققة لآخر 3 سنوات.

صورة من شهادة الزكاة والتأمينات الاجتماعية.

ترخيص النشاط.

قائمة بالسيارات والمعدات والمشاريع التابعة للشركة.

صور الصكوك العقارية.

كشف حساب مصرفي لآخر 6 أشهر.

التقديم على التمويل يتم عن طريق البوابة الإلكترونية لشركة اليسر من الموقع الرسمي لشركة اليسر.