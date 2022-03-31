نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج أهلية الدفعة 53 | استعلام عن حساب المواطن برقم الهوية وتقديم اعتراض ca.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتابع معكم آخر الأخبار المتعلقة باستعلام عن حساب المواطن برقم الهوية، حيث زاد البحث عنها بشكل كبير، وهذا بعد الإعلان الرسمي من إدارة البرنامج عن صدور نتائج أهلية الدفعة الثالثة والخمسين 53 الخاصة بشهر أبريل للعام 2022 المقبل، والتي ستصادف شهر رمضان المبارك فكل عام وأنتم بخير، حيث يريد الأشخاص المستفيدين من برنامج دعم حساب المواطن معرفة نتيجة الأهلية الخاصة بهم،والتي سيظهر معها المبلغ المستحق، وهذا للاطمئنان، وفي حالة وجود أي اعتراضات يمكنهم تقديمها، وهذا قبل موعد صرف الدفعة القادمة، فتابعوا معنا أعزائنا المتابعين.

حساب المواطن

ونتابع معكم آخر الأخبار المتعلقة ببرنامج الدعم الشهير، حيث تعودنا مع نهاية كل شهر وبداية دخول كل شهر ميلادي الإعلان الخاص بنتائج أهلية حساب المواطن، وبالفعل، أعلنت إدارة البرنامج عبر تغريدة في حسابها الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي تويتر، عن نتائج الأهلية الخاصة بالدفعة 53 الخاصة بشهر أبريل.

صدرت نتائج الأهلية للدورة 53 (شهر أبريل 2022)، وللتحقق من الأهلية يمكنك الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي:https://t.co/UeLnAErAWO pic.twitter.com/4SvSbe24Rx — حساب المواطن (@citizenaccount) صدرت نتائج الأهلية للدورة 53 (شهر أبريل 2022)، وللتحقق من الأهلية يمكنك الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي:https://t.co/UeLnAErAWO pic.twitter.com/4SvSbe24Rx — حساب المواطن (@citizenaccount) March 30, 2022

حيث أعلنت عن اتاحة النتائج بشكل رسمي عبر الموقع الرسمي الخاص بالبرنامج، وسنتعرف معكم في هذا المقال على كيفية الذهاب إلى الموقع عبر الرابط الرسمي الخاص به، وكيفية عمل الاستعلام عن الأهلية وعن الراتب الذي ستحصلون عليه، وكيفية تقديم طلب اعتراض في حالة وجود أية أخطاء، وهذا كما عودناكم في موقعكم ثقفني.

وقد تابعنا معكم موعد صرف مكرمة الملك سلمان بمناسبة شهر رمضان 1443، فتابعوا معنا.

استعلام عن حساب المواطن برقم الهوية

ويمكنك الاستعلام عن حساب المواطن برقم الهوية الوطنية الخاصة بك بكل سهولة ويسر، وهذا عبر الموقع الرسمي المخصص لذلك، وهذا كما سنتعرف معكم في الأسطر القليلة القادمة:

اذهب إلى موقع حساب المواطن عبر الرابط الرسمي ca.gov.sa.

أو ادخل على التطبيق الخاص به في الجوال.

ثم اضغط على زر الدخول.

سجل الدخول بالحساب الخاص بك على الموقع وكلمة المرور.

ثم انتقل إلى قائمة دراسة الأهلية.

ستجد نتيجة الأهلية الخاصة بك، والمبلغ الذي سيتم إيداعه هذا الشهر في ملخص الدفعات المالية.

طريقة تقديم اعتراض على حساب المواطن

وفي حالة اذا لم تكن مؤهلا وانت مستحق، أو اذا كان المبلغ المودع غير صحيح أو أقل من الشهور الماضية، فيمكنك تقديم اعتراض على ذلك، وهذا عن طريقة متابعة الخطوات في المقطع التالي: