تحديث حساب المواطن للضمان ca.gov.sa كما تعلن المنصة الوطنية عن الموعد المقرر لتحديث بيانات المستفيدين من خدمة حساب المواطن والتي تم إطلاقها لمساعدة مواطني المملكة من أصحاب الدخل المنخفض والمشروعات الصغيرة المتضررة من الإصلاحات الاقتصادية الجديدة متمثلة في صرف مبلغ شهري متغير حسب حالة المستفيد وعدد أفراد الاسرة، ويكون مستحقي الضمان الاجتماعي ضمن منظومة حساب المواطن إذا انطبقت عليهم شروط الاستحقاق الجديدة لكل من حساب المواطن والضمان المطور الجديد.

تحديث حساب المواطن للضمان ca.gov.sa لقبول الأهلية بالإيداع الجديد ومكرمة الملك سلمان

قامت المملكة بإطلاق خطط الإصلاح الاقتصادي بالأعوام القليلة الماضية وهي خطة المستقبل للمملكة، رؤية 2030، والتي تهدف إلى فع الدعم الغير مفيد عن عدد من الخدمات وكذلك إعادة توجيه الدعم بما يفيد الفرد والمشروعات، حيث تكون المشروعات السعودية وخاصة الصغيرة متضررة من رفع الدعم وكذلك المواطن صاحب الدخل المنخفض يتضرر برفع الأسعار وخاصة أسعار المواد البترولية والخدمات، ولذلك تعيد المملكة عبر مؤسساتها توزيع الدعم على هيئة رواتب تساعد المواطنين على اجتياز فترة الإصلاحات.

شكل البدل النقدي المقدم لحساب المواطن

متغير حسب عدد أفراد الاسرة.

يحني أصحاب الدخل المنخفض من المتغيرات الاقتصادية.

يأخذ بعين الاعتبار ارتفاع الأسعار وتكلفة المعيشة.

يتم مراجعة البدل النقدي شهريا للمواطنين.

يكون الدعم مقيد بالاستهلاك والرشيد لميزانية الفرد والاسرة.

طريقة تحديث حساب المواطن (عند التغيير) تحديث حساب المواطن للضمان يتم الدخول على بوابة حساب المواطن الإلكترونية . يقوم المستخدم بالدخول على الحساب الشخصي برقم المرور ورمز التحقق. يتم الانتقال إلى تبويب “استكمال الطلب”. يقوم المواطن بتسجيل البيانات المتغيرة. يتم اختيار “متابعة”. يقوم بإرفاق الوثائق المطلوبة، والتي تثبت تغير لبانات أو حالة المستفيد. يكون التحديث في رقم الهاتف النقال أو رقم الغيبان المصرفي أو الحالة الاجتماعية أو عنوان المستفيد والحالة الوظيفية. يتم اختيار تبويب “تحديث”. يتم الدخول على بوابة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية . يقوم المستخدم بالدخول على الخدمات الإلكترونية للبوابة. يتم الدخول على بوابة التنمية الاجتماعية. يفتح للمستخدم تبويب جديد لتسجيل الدخول بحاب الفرد على الوزارة أو عبر المنصة الوطنية الموحدة “نفاذ”. يتم اختير الدخول على وزارة التنمية الاجتماعية برقم الهوية والرقم السري للدخول. تفتح الصفحة الشخصية للمستفيد ويقوم بتغيير ما يلزم ثم يتم حفظ البيانات.

هل يحصل مستفيدي حساب المواطن على المكرمة الملكية في رمضان

من الأسئلة الشائعة بالفترة القليلة الأخيرة وتقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالرد عليه، حيث يكون لمستفيدي الضمان الاجتماعي نصيب من رواتب حساب المواطن، إذا كان مجموع الدخل غير المكتسب للفرد والاسرة لا يتجاوز الحد المانع للضمان، ولذلك يكون على المواطنين تحديث البيانات بشكل شهري لاستمرار الحصول على راتب حساب المواطن وأيضا الحصول على رواتب الضمان، ويتم صرف المكرمة الملكية لمستفيد الضمان، المسجلين بحساب المواطن، في رمضان، ويتم توفير رقم 19912 للمستفيدين للاستعلام المباشر والرد على الأسئلة.