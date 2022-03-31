تعرف موعد إيداع الدفعة ال53 حساب المواطن لشهر رمضان بالمملكة العربية السعودية

أكثر التواريخ التي لاقت بحث كبير خلال الفترة السابقة هي موعد إيداع الدفعة ال53 حساب المواطن لشهر رمضان فهو برنامج رائع ومميز قدمته المملكة السعودية للكثير من مواطنيها للحصول على الكثير من الدعم والخدمات التي طالما يحتجاها ويبحث عنها المواطن فهو يندرج تحت أنواع برامج الحماية الاجتماعية داخل المملكة لتحقيق الكثير من التطور والازدهار الاقتصادي المملكة، ومن خلال ذلك البرنامج يحصل المواطن الفقير على الكثير من الدعم والإعانات التي تقدمها لهم الحكومة، ولذا سنتعرف خلال مقالنا حول ذلك الموعد وشروط الحصول على ذلك الحساب فتابعونا.

موعد إيداع الدفعة ال 53 حساب المواطن لشهر رمضان

لقد تقرر أن موعد إيداع حساب المواطن هو يوم 10 من كل شهر ميلادي وفي حاله أنه قد صادف أنه يوم إجازة وعطلة رسمية يتم تقديمه أو تأخيره، ولذا سيكون موعد إيداع الدفعة ال 53 حساب المواطن لشهر رمضان القادم يوم 10/4/2022.

متطلبات حصول المواطن على الحساب

لابد ان يكون المتقدم للحصول على الطلب سعودية الجنسية، باستثناء الابن والبنت السعودية، والزوج والزوجة غير السعوديين بشرط أن تكون حاملة لبطاقات التنقل.

ألا يكون المستفيد صاحب سجل عقاري أو تجاري.

أن لا يكون المتقدم مقيم بداخل دار رعاية وإيواء.

يجب أن يكون المستفيد مقيمًا في المملكة وغير مقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا في آخر 12 شهرًا.

رابط الاستعلام عن حساب المواطن

هناك موقع إلكتروني يمكن للمتقدم من خلاله معرفة قبوله أو رفضه بالنسبة لإيداع الدفعة ال 53 حساب المواطن لشهر رمضان من خلال مجموعة من الخطوات اللازمة والمطلوبة وتلك الخطوات كالتالي:

يقوم المتقدم بالدخول على رابك برنامج حساب المواطن https://www.ca.gov.sa/

بعد إدخال حسابك في البرنامج، انقر على أيقونة “حالة الأهلية”.

بعد الدخول يمكنك مشاهدة حالة الدفع الحالي وتفاصيل المدفوعات السابقة.

طريقة تقديم اعتراض على النتائج

هناك مجموعة من الخطوات التي يمكن للمتقدم القيام بها من اجل تقديم اعتراض على النتائج الأهلية من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بذلك: