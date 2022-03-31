نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نهاية مهلة تحديث حساب المواطن وطريقة إثبات الاستقلالية بعد إلغاء بدل غلاء المعيشة في المقال التالي

عمر شويل - جدة لا تزال عملية إثبات الاستقلالية في موقع حساب المواطن تمثل مشكلة في تحديث حساب المواطن وذلك بعد التعديلات الجديدة التي أدخلها البرنامج. والتي اشترط من خلالها ضرورة إثبات الاستقلالية لمن سبق له التسجيل في حساب المواطن كمستقل. في الوقت الذي تم فيه تعليق تسجيل حساب المواطن حتى إشعار آخر. وأصبح تحديث بيانات حساب المواطن هو العامل الرئيسي الذي يتوقف عليه صرف الدعم من عدمه.

تحديث حساب المواطن

عملية تحديث حساب المواطن هي عملية مستمرة ويجب أن تتم وفق المستجدات التي تتطرأ على حالة رب الأسرة أو التابعين حتى لا يتوقف الدعم . ويشمل التحديث بيانات الدخل والحالة الاجتماعية والحالة الوظيفية، وغيرها من المعلومات بما يتوافق مع ما هو مدون لدى الجهات الرسمية. وفي حال اختلاف البيانات المسجلة لدى الجهات الرسمية عن البيانات المقدمة من المستفيد يتم وقف الدعم فورًا لحين التقدم باعتراض وإزالة السبب.

اعتراض حساب المواطن

يتيح برنامج حساب المواطن في كل دورة صرف الاعتراض على نتائج الأهلية كما يمكن للمستفيدين الاعتراض على مبلغ الدعم. يكون الاعتراض على نتائج الأهلية في حالة وجود تابع غير مؤهل. أما الاعتراض على مبلغ الدعم فيكون بسبب نقص مبلغ حساب المواطن. يتم رفع اعتراض حساب المواطن في اليوم الخامس من ايداع الدعم. ويستمر قبول الاعتراضات لمدة 90 يومًا. وفي حالة قبول الاعتراض يتم الصرف بأثر رجعي.

نهاية مهلة إثبات الاستقلالية

وكان من المقرر أن تنتهي مهلة إرفاق مستندات إثبات الاستقلالية للمرة الأولى يوم 10 يونيو 2020 حيث يتم وقف الدعم عن أي فرد مستقل لم يقدم المستندات الدالة على ذلك. كما تقرر وقف صرف الدعم في الدفعة 32 لمن فشل في إثبات الاستقلالية. ومنذ ذلك التاريخ أصبح إثبات الاستقلالية أحد الأمور التي يجب تحديثها بشكل دوري.

تعديلات حساب المواطن

وقال حساب المواطن إن تعديلات إثبات الاستقلالية شرط مهم لعدم توقف الدعم في الدفعات التالية موضحا أن تعديلات حساب المواطن تخص الأشخاص المسجلين بالفعل وليس المسجلين الجديد.

وشدد حساب المواطن على ضرورة إرفاق مستندات إثبات الاستقلالية والتي تتمثل فيما يلي:

عقد الإيجار الموحد.

أو صك الملكية للمسكن.

أو مشهد إثبات سكن جامعي أو المعاهد أو الكليات العسكرية.

شروط عقد الإيجار الموحد في حساب المواطن

واشترط حساب المواطن عدة شروط في مستندات إثبات استقلالية السكن منها ما يلي:

أن يكون عقد الإيجار الموحد صادر عن منصة إيجار. أن يكون عقد إيجار الموحد باسم المستفيد من البرنامج. ألا يكون عقد الإيجار مشترك مع شخ آخر. وتطبق نفس الشروط فيما يتعلق بصك الملكية حيث لا يقبل صك الملكية المشترك أو صك الوراثة.

ماذا يحدث إذا لم يتم إثبات الاستقلالية في حساب المواطن ؟

أكد حساب المواطن أكثر من مرة أنه في حالة عدم القدرة على إثبات استقلالية السكن وتقديم مستندات تدل على الاستقلالية يتم ضم الفرد المستقل إلى رب الأسرة كتابع أما في حالة عدم الضم كتابع لرب الأسرة سيتم وقف الدعم. وأضاف حساب المواطن أنه في حال تم إضافة الفرد المستقل كتابع وظهر اسمه في حساب رب الأسرة كتابع مؤهل يتم وقف الدعم في حسابه المستقل ويتم صرف الدعم له مع رب الأسرة (الوالد أو الوالدة).

شروط حساب المواطن

ويشترط حساب المواطن عددا من الشروط من بينها :

أن يكون المستفيد سعودي الجنسية ويستثنى من ذلك أبناء السعوديات.

أن يكون المستفيد مقيما بشكل دائم في المملكة بحيث لا تتجاوز مدة بقاءه خارج المملكة في العام الواحد 90 يوما.

انطباق معايير وشروط الأهلية.

مبلغ حساب المواطن

ويتوقف مبلغ حساب المواطن على عدة عوامل من بينها عدد أفراد الأسرة ومجموع الدخل الشهري والتركيب العمري لهم.

يأتي هذا فيما لا يزال بعض المستفيدين المستقلين يعانون من صعوبة في إثبات الاستقلالية خلال المهلة التي تنتهي في 10 يونيو 2020.

ضوابط صرف الدعم في حساب المواطن

وكان حساب المواطن أصدر تعديلات جديدة على ضوابط صرف الدعم تمثلت فيما يلي:

وقف التسجيل في حساب المواطن بشكل مؤقت لحين إقرار سياسات البرنامج.

وضع حد أعلى لدعم حساب المواطن وفقا لأسعار البنزين 91 في السعودية.

إثبات الاستقلالية للمسجلين في البرنامج كأفراد مستقلين.

التسجيل في حساب المواطن

يذكر أنه تم وقف التسجيل في حساب المواطن خلال فترة إثبات الاستقلالية لحين الانتهاء من إقرار سياسات وشروط صرف دعم حساب المواطن حيث تم تعليق التسجيل منذ تاريخ إيداع الدفعة 28 ويستمر الإيقاف حتى إشعار آخر.

موعد إيقاف حساب المواطن

وتم إيقاف حساب المواطن بعد إيداع الدفعة 31 المقررة في شهر مايو 2020 . ومنذ ذلك التاريخ لم يعد بمقدور الذين فشلوا في إثبات الاستقلالية التسجيل مرة أخرى في البرنامج لأنه تم وقف التسجيل في حساب المواطن.