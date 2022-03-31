نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل:- رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1443 قبل انتهاء مدة التقديم على sbis.hrsd في المقال التالي
يبحث الكثير من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية عن رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1443، وذلك لما يحمله رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور من إمكانيات وقدرة على تقديم الدعم المادي، ومساعدة المواطن في سد كافة احتياجاته، وإن كنت ترغب في معرفة المزيد حول هذا الموضوع تابع ذلك المقال.
رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1443
قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بوضع رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1443، وذلك لما يحمله هذا الرابط من سهولة، وقدرة على التسجيل في ذلك الضمان، ويتمثل خطوات رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1443 في النقاط التالية:
- نقوم بالدخول إلى الموقع الذي يخص منصة الدعم، والذي سيعمل على ايصالك إلى طريقة التسجيل.
- نختار من الموقع الوصول إلى صفحة الملف الواحد.
- ندخل كافة البيانات المطلوبة مثل اسمك ،ورقم جوالك، وعلينا التأكد من كتابة البيانات بصورة صحيحة.
- نضغط على زر الموافقة الخاص بالشروط والأحكام، ومن ثم نختار اختيار التقديم، وهذا بعد الضغط على اختيار التقديم.
شروط الاستحقاق للضمان الاجتماعي المطور
أن شروط الاستحقاق واقعية للغاية وبها الكثير من العدالة الاجتماعية، وتتمثل شروط الاستحقاق للضمان الاجتماعي المطور في النقاط التالية:
- أن يكون الموظف حاملًا للجنسية السعودية، ومقيمًا بشكل دائم في المملكة، ويستثنى من هذا الشرط: المرأة غير السعودية المتزوجة من رجل يحمل الجنسية السعودية.
- المرأة الأرملة أو المطلقة غير السعودية ولها أبناء سعوديون.
- الأبناء للمرأة الأرملة أو المطلقة من زوج غير سعودي.
- الأيتام، والأرامل ذوات الأيتام، والأشخاص ذوي الإعاقة، والذين يملكون بطاقات التنقل.
- أن يقل دخل المحتسب للموظف عن الحد الأدنى للمعاش وهو 1100 ريالًا سعوديًا للموظف ، و550 ريالًا سعوديًا فرد من أفراد أسرته.
- أن تنطبق على الموظف معايير امتلاك واستخدام الثروة المحددة في اللائحة التنفيذية للنظام بحيث يحسن توزيع التعويض الممنوح له.
- ألا يمتلك الموظف أصولًا ذات قيمةٍ.
- أن يلتزم الموظف بمتطلبات الوزارة المتعلقة بالصحة والتعليم للأبناء وبرامج التدريب والتوظيف للقادرين من أفراد الأسرة.
- ألا يكون الموظف مقيمًا في أحد مراكز الإيواء الحكومية التي ترعاها الدولة كمراكز الرعاية الاجتماعية والصحية والمستشفيات والسجون، وما في حكمها.
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