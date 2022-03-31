نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية إصدار جواز السفر الإلكتروني الجديد 1443 في السعودية وشروط استخراجه في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيفية إصدار جواز السفر الإلكتروني الجديد في السعودية؛ لقد قامت وزارة الداخلية السُّعُودية بإتاحة خدمة إصدار جواز السفر إلكترونياً وذلك يعتبر ضمن رؤية المملكة العربية السُّعُودية 2030 حيث يقوم الكثير من المواطنين الذين يرغبون في معرفة كيفية عمل هذا الجواز الإلكتروني بالبحث عن الطريقة لذلك سوف نقوم بتوضيح هذا الأمر من خلال مقالنا عبر موقع ثقفني.

كيفية إصدار جواز السفر الإلكتروني الجديد

لقد قامت وزارة الداخلية السُّعُودية بوضع بعض الخطوات التي تسهل على المواطن استخراج جواز السفر الإلكتروني دون مواجهة أي صعوبات أو متاعب وقد تتمثل هذه الخطوات في الآتي:

الذَّهاب المباشر إلى منصة أبشر الإلكترونية الموقع الرسمي absher.sa

سوف تظهر قائمة الخِدْمَات تم من خلالها تحديد خدمة إصدار جواز سفر.

ثم بعد ذلك يتم عرض جميع الأفراد المشاركين في الجواز خلال النظام.

وبعدها يتم اختيار كل من الاسم الشخصي والمستفيد.

تدوين وإرسال جميع الأوراق وبيانات الجواز المطلوبة مثل (الصور الشخصية، الأسماء والألقاب باللغة الإنجليزية).

ثم يقوم المستخدم بتحديد المدينة الخاصة به.

يقوم المستخدم بعد ذلك بدفع رسوم استخراج جواز السفر الإلكتروني الجديد وهي حوالي خمسة عشر ريال سعودي 15.

شروط إصدار جواز السفر الإلكتروني الجديد

لقد تم وضع بعض الشروط والأحكام التي يجب مراعاتها عند الرغبة في الحصول على جواز السفر الإلكتروني الجديد وذلك من قبل الحكومة السُّعُودية وتم تحديد شروط لمن يرغب في استخراج جواز سفر لمن هم أقل من خمسة عشر عاماً وأيضاً تم وضع شروط لمن يتعدى عمرهم الخمسة عشر عاماً وهذه الشروط جاءت على النحو التالي:

شروط إصدار جواز سفر لمن هم أقل من 15 عاماً

يجب أن يتم إضافة هذا الطفل إلى السجل الخاص بالأسرة.

لا بد من أن يتم دفع كافة التكاليف الخاصة بإصدار جواز السفر.

يشترط أن يتم إرسال صورتين شخصيتين ويجب أن تكون ملونة وواضحة.

أما في حالة تجديد جواز فلا بد من احضار جواز السفر القديم.

شروط إصدار جواز السفر لمن تجاوزوا 15 عاماً

لا بد من وجود حساب على منصة أبشر الإلكترونية.

يجب أن يتم تسجيل الدخول إلى العنوان الوطني.

كما يشترط أن يتم دفع كافة التكاليف الخاصة بإصدار جواز السفر.

يلزم عند تجديد جواز السفر أن يتم إحضار الجواز القديم.

إذا كان المتقدم لاستخراج جواز السفر عمره أقل من 21 عاماً فلا بد من موافقة ولي الأمر على استخراج هذا الجواز.

متطلبات وشروط إصدار جواز السفر الجديد

توجد بعض المتطلبات التي يجب على المتقدم لاستخراج جواز سفر سعودي جديد الالتزام بها وهذه المتطلبات تتمثل في الآتي:

يجب أن يتم سداد رسوم الخدمة وهي كالآتي (300 ريال سعودي لخمس سنوات، 600 ريال سعودي لعشر سنوات).

يتم دفع الرسوم بواسطة خدمة سداد.

في حالة وجود مخالفات مرورية لا بد من دفعها.

لا بد من وجود بصمة وصورة واضحة وملونة للفرد الذي يرغب في إصدار جواز السفر.

يشترط أن يكون المتقدم لاستخراج جواز السفر متواجد في المملكة العربية السُّعُودية عند تقديم الطلب.

لا يمتلك الفرد جواز سفر خاص به.

يجب ألا يكون المواطن المتقدم مرافقا لأحد بجوار سفر آخر.

وبذلك نكون قد وصلنا إلى نهاية مقالنا الذي قمنا فيه بالتحدث عن كيفية إصدار جواز السفر الإلكتروني الجديد كما قمنا بتوضيح شروط الحصول على جواز السفر سواء للأطفال أقل من 15 عاماً أو من هم عمرهم أكثر من 15 عاماً وأيضاً قمنا بتوضيح المتطلبات التي يجب مراعاتها عند التقديم للحصول على جواز السفر السعودي.