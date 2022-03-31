طريقة اسقاط سيارة متوفى وشروطها وشروط إسقاط المركبة أبشر بدون رسوم

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طريقة اسقاط سيارة متوفى، واستيفاء شروط إسقاط المركبة أبشر، أو المهلة التصحيحية، حيث يتم عمل إسقاط سيارة من اسمي أبشر، أو إسقاط سيارة قديمة، كما يتاح لك إسقاط سيارة مسحوبة من البلدية، وذلك من خلال حجز موعد إسقاط مركبة، والانتهاء من عملية إسقاط سيارة من أبشر قديمة بدون رسوم ومجانا، وهنا يجب عليك اتباع شروط إسقاط المركبة أبشر، حتى تنتهي من الإجراءات كافة دون حدوث أية مشاكل فيما بعد، أو تجد عقبات تمنعك من الإسقاط، أهم ما أطلقته منصة أبشر الإلكترونية من مبادرات حاليا، وذلك عبر تطبيق أبشر الإلكتروني، وسوف تنطلق تلك الخدمة قريبا، بحيث يمكن للمستفيدين الانتهاء من إجراءات اسقاط السيارة في المملكة، وذلك بداية من يوم 1 مارس لعام 2022 الحالي، وحتى عام قادم، وهي ما تعرف حاليا باسم
طريقة اسقاط سيارة متوفى
يجب أن تعلم أولا، بأن المتوفى يتم رفع كافة المخالفات المرورية عنه، مهما بلغت قيمتها المالية، أو عددها بأي شكل، فهي تسقط آليًا من جهاز المرور، وفقًا للنظام الحديث، وهنا لا يجب على الورثة أن يقوموا بمراجعة المرور في هذا الشأن، فبعد أن يتم إصدار شهادة الوفاة من الأحوال المدنية السعودية، يتم ربطها من خلال مركز المعلومات بالمرور، وتسقط المخالفات تلقائيًا عنه، وهذا الأمر لا يعني سقوط مخالفات الورثة أنفسهم على سياراتهم، أو بعض الأمور الأخرى مثل:
- رسوم تجديد سيارة أو مركبة.
- أو رسوم نقل ملكية مركبة.
شروط اسقاط سيارة متوفى
وفي حال أراد ورثة المتوفى، إسقاط سيارته في أي وقت، من خلال منصة أبشر، يجب عليهم استيفاء عدة شروط أولا، قبل اتخاذ الإجراءات اللازمة، وهي:
- يشترط على الورثة إثبات صلة القرابة بينهم وبين المتوفى، على أن تكون من الدرجة الأولى فقط.
- يجب أن يكون الورثة من أقارب الدرجة الأولى للمتوفى؛ أي الأبناء أو الزوجات أو الأب أو الأم.
- كما يشترط انتهاء الورثة من كافة المستندات المطلوبة لنقل الملكية للسيارة وتسجيلها.
- ولابد من عمل حصر شامل على ملكية المتوفى وميراثه، إما بإثبات وصية من قبل المحكمة، أو بدون وصية.
- كما يجب تقديم مستندات ملكية المتوفى للسيارة.
- ولابد من دفع أية رسوم للرخصة.
- ويجب أن تكون السيارة قد مرت بعملية الفحص السنوي لصلاحيتها قبيل استلام الترخيص.
- وأخيرًا يجب تسليم الرخصة الأصلية للمركبة.
شروط إسقاط المركبة أبشر
قدمت أبشر العديد من الخدمات الإلكترونية، للمستفيدين منها بأكثر من شكل وطريقة، فتجد على سبيل المثال، طريقة حجز موعد المرور بالجوال، والانتهاء من تقديم طلب تجنيس السعودية، وكذلك اتباع خطوات طلب خدمة تقدير، بالإضافة إلى طريقة تجديد استمارة بيع سيارة، أو عمل خدمة زواج السعودي من أجنبية، وتستكمل أبشر خدماتها، مع شروط إسقاط المركبة أبشر بالضوابط التالية:
- ولابد ألا يكون مالك السيارة، قد تقدم بطلب سابق لإسقاط السيارة.
- يجب ألا يكون على مالك السيارة مستحقات مالية متأخرة، بشأن السيارة المراد اسقاطها.
- كما يشترط أن تكون رخصة السير سارية بالفعل.
- ويشترط عمل إلغاء تشليح للسيارة من منشأة بيعها، وموافقة مالك المنشأة على تسليم لوحات السيارة.
- ويجب أن يكون المالك غير متوفى.
- ولابد أن يتم إجراءات تسليم اللوحة والتشليح في خلال 5 أيام عمل، عقب إنهاء إجراءات المبايعة.
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