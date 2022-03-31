موعد صرف حساب المواطن في رمضان 2022 – 1443 الدفعة 53

موعد صرف حساب المواطن في رمضان 2022 – 1443 من المعلومات التي قد تم تحديدها من قبل الإدارة المسؤولة عن برنامج حساب المواطن في المملكة العربية السعودية، حيث قد تم الإعلان رسميًا عن اليوم الذي سوف تصدر به الدفعة الجديدة من حِساب المواطن الخاصة بشهر أبريل والتي سوف يتم صرفها لمواطنين المستحقين خلال شهر رَمضان المبارك ، وعلى موقع ثقفني لاحقًا سوف يتم تحديد متى ينزل حِساب المُواطن لشهر رمَضان بالتفصيل.

موعد صرف حساب المواطن في رمضان 2022

سوف يتم صرف الدفعة الجديدة من حساب المواطن هذا الشهر يوم الأحد 10 أبريل 2022م. حيث أن الموعد الرسمي الخص بصرف حسب المواطن شهريً هو اليوم العاشر من كل شهر ميلادي جديد ، ما لم يصادف هذا اليوم إجازة عمل أو إجازة رسمية داخل الدولة ، ونظرًا إلى أن يوم الأحد العاشر من أبريل لن يصادف أي إجازة ؛ فلن يكون هناك أي تأخير أو إرجاء أو تقديم لموعد صرف الدفعة الجديدة من دعم حساب المواطن لأبناء الشعب السعودي المستفيدين من هذا الدعم.

موعد صرف حساب المواطن في رمضان بالهجري

يوم الأحد 09/09/1443هـ. تم تحديد موعد صرف راتب الضمان في رمضان 2022 وتم أيضًا تحديد موعد نزول حساب المواطن ؛ حيث أن هذه الدفعة هي دفعة شهر شعبان ولكن سوف يوافق تاريخ صرفها في شهر رمضان المبارك وفق التقويم الهجري ، وسوف يكون ذلك تحديدًا في يوم التاسع من شهر رمضان المبارك عام 1443 هـ وهو أيضًا الموافق اليوم العاشر من شهر نيسان (أبريل) من العام الميلادي الجاري 2022م.

إيداع الدفعة 53 حساب المواطن

تحمل الدفعة الجديدة في هذا الشهر من حسب المواطن رَقْم (53) ، وعند إيداع هذه الدفعة في الحسابات البنكية الخاصة بالمواطنين الذين قد صدرت لهم الأهلية والاستحقاق لهذا الشهر ؛ سوف يكون في مقدور جميع المواطنين البدء في صرف تلك المبالغ المالية من حساباتهم البنكية في اليوم التالي مباشرةً أي يوم الإثنين الموافق العاشر 10 من رمضان 1443 والموافق أيضًا 11 من شهر أبريل عام 2022م، وقد أهابت إدارة حساب المواطن ضرورة الاهتمام بالاطّلاع على نتائج صدور الأهلية وتحديث البيانات بشكل دائم في حالة وجود أي تغيير في بيانات الاستحقاق الأساسية ؛ لكي لا يتم حذف المواطن من سجلات برنامج حساب المواطن.