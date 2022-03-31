نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خصومات نارية.. عروض ماركت العثيم بمناسبة شهر رمضان الكريم في المقال التالي

عمر شويل - جدة مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، يحرص سوبر ماركت العثيم على تقديم الكثير من الخصومات والعروض على جميع المنتجات التي تحتاجها الأسرة، لذلك ومن خلال السطور القادمة سنوضح لكي أهم وأحدث العروض التي يمكن الاستفادة منها، لتشتري كل احتياجاتك بأقل وأرخص الأسعار.

أحدث عروض ماركت العثيم

يقدم ماركت العثيم مجموعة من العروض الحصرية والتخفيضات الكبيرة على جميع المنتجات، وتستمر تلك التخفيضات حتى تاريخ 2022-3-29، لذلك بادري بالحصول على كل ما تحتاجينه من خلال التسوق المباشر في جميع أسواق العثيم الموجودة بكل مكان، أو يمكنك الدخول على التطبيق الخاص بالعثيم وطلب كافة احتياجات المنزل بكل سهولة، لتصلك إلى باب المنزل في أسرع وقت.

يقدم ماركت العثيم خلال الفترة الحالية تخفيضات على اللحوم والدواجن وجميع أنواع الأجبان والحليب والفواكه والخضار، كما يوفر تخفيضات وخصومات مميزة على المنظفات والمناديل وأدوات المطبخ ومختلف الأغراض التي تحتاجها كل ربة منزل.

عروض ماركت العثيم لشهر رمضان

يعرض ماركت العثيم مجلة العروض الشهرية التي توجد بها الخصومات والتخفيضات، حيث يقدم تخفيضات كبيرة على جميع أسعار الخضروات والفاكهة واللحوم، حيث تبدأ أسعار اللحم من 32.95 ريالا للكيلو،

ومن أفضل العروض التي يقدمها العثيم هي العروض على الحليب والأجبان، حيث يمكنك شراء كرتونة من حليب المراعى بسعر 57.95 ريالا بدلا من 75.95 ريالا، أو شراء كيس من حليب لونا بسعر 47.95 ريالا بدلاً من 68 ريالا، كما يمكنك الحصول على كيلو من سمن المراعي 800 جم بسعر 31.95 ريالا بدلا من 46.95 ريالا.

أفضل عروض ماركت العثيم

يهتم ماركت العثيم بتوفير عروض على كافة أنواع المشروبات، فيمكنك الحصول على شاي أحمد بسعر 12.95 ريالا بدلا من 19.75، أما شاي للكابوس ويتوفر بسعر 16.95 ريالا بدلا من 21.25 ريالا، قهوة باشنقر هرير 5 كجم بسعر 157 ريالا فقط.

يوفر ماركت العثيم أفضل العروض على جميع المنظفات ومساحيق الغسيل، فيمكنك الحصول على عبوة صابون إكسترا 10 كجم بسعر 43.95 ريالا بَدَلاً من 73.95 ريالا، كما يمكنك شراء جالون من مبيض الملابس كوينكي بسعر 7.95 ريالات بدلاً من 18.50 ريال.