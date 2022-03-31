موعد صرف ونزول إيداع بدل غلاء المعيشة 1443 بأمر ملكي لمواجهة أعباء المعيشة “بدلات وعلاوات ومكافآت”

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عمر شويل - جدة موعد صرف ونزول إيداع بدل غلاء المعيشة 1443 وإعادة العمل بالعلاوة السنوية المُلغاة من أهم الموضوعات التي تحظى باهتمام بالغ من قبل قطاع عريض من مواطني المملكة، خاصة في ظل ما يعانيه مواطني المملكة من غلاء كُلفة المعيشة، فهل يعود بدل غلاء المعيشة من جديد بعد إلغاءه عقب تحسن الظروف الاقتصادية للمملكة خلال الفترة التي سبقت جائحة فيروس كورونا، ولكن الآن ومع اشتداد الأزمة الاقتصادية لدى قطاعات عريضة من الأسر السعودية، وذلك نتيجة الأزمات التي تجتاح العالم من أزمات اقتصادية إلى سياسية إلى صراعات هنا وهناك، ونتج عن ذلك تعطل في سلاسل الأمداد خاصة للسلع الغذائية والأساسية، وكان من تبعات ذلك ارتفاعات كبيرة في أسعار جميع المنتجات والسلع، مما شكل عبء إضافي على مواطني المملكة، لذلك يأمل مواطني المملكة في إعادة صرف ونزول بدل غلاء المعيشة لمواجهة ظروف الحياة القاسية.

موعد صرف ونزول إيداع بدل غلاء المعيشة 1443 بأمر ملكي وإعادة العلاوة السنوية

ومع دخول شهر رمضان الكريم على مواطني المملكة خلال الساعات القادمة، يتزايد الأمل والرجاء بصدور أمر ملكي بعودة صرف بدلات غلاء المعيشة لجميع شاغلي الوظائف الحكومية والقطاع العام والخاص، وإلزام أصحاب الأعمال الخاصة بصرف بدل لمواجهة غلاء المعيشة، حيث يتوقع الكثيرين أستجابة أولي الأمر لهذا الرجاء بصرف هذا البدل خلال تلك الفترة الهامة، والذي سيكون له مرود إيجابي على حياة المواطنين ومعيشتهم.

دعم إضافي لمواجهة غلاء المعيشة “بدل -علاوة”

ومن أكثر الفئات مناداة بصرف بدل غلاء المعيشة هم مستفيدي الضمان الاجتماعي المطور والقديم، حيث يترقب هؤلاء دعم إضافي يتمثل في صرف بدل ومقابل لغلاء معيشة المواطنين، وإعادة العمل بصرف العلاوة السنوية ، حيث هناك اتجاه بالفعل لصرف هذا البدل والعلاوة السنوية خلال الفترة القريبة القادمة، خاصة مع تحسن ملحوظ للاقتصاد الكلي للمملكة نتيجة ارتفاع أسعار البترول لأعلى مستوياته على الإطلاق، ونتج عن ذلك تحسن المؤشرات الاقتصادية للاقتصاد السعودي، والتي لم تنعكس على حياة المواطنين وظروفهم الاقتصادية والمعيشية.

موعد صرف إيداع بدل غلاء المعيشة للعام الحالي 1443 – 2022

وتجدر الإشارة إلى أنه يتم دراسة أمر صرف بدل غلاء المعيشة بمعرفة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية hrsd.gov.sa، وبعد الانتهاء من تلك الدراسة، وأثرها على الموازنة العامة للمملكة، سيتم عرض الأمر على الحكومة، والتي ستقوم بدورها بعرض الأمر على الديون الملكي، ليقوم خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز باتخاذ ما يلزم حيال هذا الأمر، وفي حال الموافقة سيتم صدور أمر ملكي بعودة صرف بدل علاء المعيشة.

هذا بالإضافة لجهود الحكومة السعودية في تقديم قرض العمل الحر ورابط وثيقة العمل للعاطلين والباحث عن عمل برنامج دعم الأسر المنتجة، وكذلك برنامج الدعم السكني 1443، هذا بخلاف برنامج دعم ريف على منصة بوابة الدعم الريفي للتنمية الريفية المستدامة، وجميعها جهود محمودة للنهوض بالمجتمع السعودي بجميع فئاته، خاصة الفئات من الأسر الأشد حاجة التي تستظل تحت مظلة الحماية الاجتماعية السعودية الحكومية. بالإضافة إلى العديد من المؤسسات الخيرية لأصحاب الأيادي البيضاء، والتي يتزايد نشاطها الخيري في شهر رمضان الكريم، حيث تقوم تلك المؤسسات بتقديم المساعدات والإعانات المالية والعينية على اختلاف أنواعها، ومن أشهر تلك المؤسسات ما يلي:

هل يتكرر الأمر الملكي لمواجهة أعباء المعيشة بدلات وعلاوات ومكافئات

ويجب أن ننوه إلى أن أخر مرة تم فيها إعادة صرف العلاوة السنوية، حيث كانت منذ عدة أعوام، وتحديداً في 15 أكتوبر العام 2018، بأمر ملكي من الملك سلمان بن عبد العزيز “خادم الحرمين الشريفين” حيث تم إعادة الصرف للعلاوة السنوية، وذلك بنفس القواعد والإجراءات التي كانت متبعة سابقاً، وفقا لقرارات اللجنة المالية المختصة برئاسة سمو ولي العهد “محمد بن سلمان”، حيث تن إعادة صرف العلاوة السنوية وجميع البدلات والمزايا المالية للموظفين والعاملين بالقطاع العام الحكومي.