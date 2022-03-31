استعلم عن استحقاقك للمكرمة الملكية وموعد صرف مكرمة شهر رمضان للضمان الإجتماعي

تعمل حكومة المملكة كل عام على منح المكرمة الملكية للاسر الفقيرة ومحدودي الدخل بمنحهم مبلغ مالي كل سنة وفي هذا الشهر المبارك تعود الكثير على انتظار الموعد المحدد لتلقي المكرمة ، حيث ينتظر الكثير من المواطنين في المملكة موعد صرف مكرمة لشهر رمضان المبارك ومن المقرر ان يتم صرف المكرمة الملكية خلال الأيام الأولى من شهر رمضان المبارك، وهو ماسوف نوضحه بالمقال ونوضح كيفية الاستعلام عن احقيتك فى الحصول على المكرمة الملكية وشروط الاستحقاق وموعد الصرف ، حيث تتم عملية صرفها بعد الانتهاء من صرف كافة المبالغ المستحقة لمستفيدي الضمان الاجتماعي في السعودية، وتهدف المكرمة الملكية إلى تقديم المساعدة المالية للأسر الفقيرة والمحتاجة ذات الدخل المنخفض والمسجلين ضمن برنامج الضمان الاجتماعي من أجل إعانتهم في شراء كافة مستلزمات شهر رمضان لهذا العام.

موعد صرف المكرمة الملكية لشهر رمضان في الضمان الاجتماعي :

تزداد عمليات البحث بشكل تدريجي حول دعم الضمان الاجتماعي مع اقتراب شهر رمضان، حيث أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر موقع التواصل الاجتماعي عبر تويتر عن الضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى إمكانية صرف المكرمة الملكية للشهر الكريم، فقد أشارت إلى أن الموعد الرسمي لها يتم خلال الأسبوع الثاني من شهر رمضان الكريم، بالإضافة إلى تصريح الوزارة الموجه إلى الأشخاص المستفيدين بأن قيمة المكرمة تختلف من أسرة لأخرى بناء على عدد الأفراد، حيث تقدر قيمة مكرمة شهر رمضان بـ 1000 ريال سعودي للعائل و500 ريال سعودي للتابع، وتأتي هذه المكرمة من ضمن خدمات برنامج الضمان الاجتماعي لمساعدة الأسر الفقيرة في المملكة.

كيفية الاستعلام عن المكرمة الملكية رمضان :

ادخل على رابط موقع وزارة الموارد البشرية.

يقوم الشخص المستفيد بتسجيل الدخول

بعد ذلك اختيار الاستعلام عن مكرمة

يقوم بإدخال البيانات المطلوبة وتتمثل في رقم الهوية الوطنية الخاص به.

الضغط على أيقونة استعلام.

الشروط الواجب توافرها للحصول على مكرمة الضمان الاجتماعي :