اسماء مستحقي دعم المساعدة المقطوعة وخطوات الإستعلام برقم السجل

تقدم حكومة المملكة الكثير من المساعدات للمواطنين وللاسر الفقيرة حيث تقدم دعم مالي وهو مايسمى بالمساعدة لمقطوعة والتى تساعد على تحسين معيشة الاسر ورفع عبء الحياة عن المواطنين والعمل على رفع مستوى معيشتهم، وهو ماسوف نوضحه بالمقال وكذلك نوضح شروط الاستحقاق للمساعدة المقطوعة وكيفية الاستعلام عن مستحقي المساعدة المقطوعة والاوراق المطلوب تقديمها للحصول على المساعدة المقطوعة، حيث سجل في هذا الضمان مئات الآلاف من مواطني المملكة، ويرغبون الآن في التعرف على موقفهم من أهلية استحقاق الدفعة القادمة من هذا الدعم، حيث أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية أن الأفراد المتقدمين على طلب جديد بهذا الضمان يتم إخطارهم بأهلية القبول في خلال 25 يوم من بداية هذا التسجيل.

كيفية الاستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم السجل:

ادخل على رابط بوابة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

انتظر سوف يظهر لك الصفحة الرئيسية ثم تقوم بالنقرعلى ايقونة الخدمات الإلكترونية.

ثم تقوم بالذهاب إلى ايقونة خدمات الضمان الاجتماعي المطور.

التأكد من كتابة رقم السجل.

يتم إرسال رمز التحقق للتأكد من هويتك.

ضرورة التأكد من إدخال الرمز

ثم الضغط على ايقونة تحقق.

الضغط على أيقونة عرض لتظهر جميع البيانات لك.

الشروط الواجب توافرها للحصول على دعم المساعدة المقطوعة:

ضرورة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ومقيم على أرض المملكة.

يكون عمر المتقدم بحد أدنى 35 عام ولا يقل عن ذلك

ضرورة أن يكون المتقدم من الفئات المستحقة للضمان الاجتماعي المطور.

عدم امتلاكه لسجل تجاري

من أهم الشروط أن يكون راتب المستفيد للفرد الواحد كحد أقصى 3 ألف ريال سعودي، وفي حالة الأسرة لا تزيد عن 8650 ريال سعودي.

كيفية التسجيل في دعم المساعدة المقطوعة :