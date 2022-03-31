مساعدة مالية عاجلة من الديوان الملكي السعودي نموذج الطلب وكيفية التقديم

مع الغلاء الفاحش فى الاسعار في هذه الايام ومع اقتراب الشهر المبارك تتزايد المراسلات وطلب الاعانات وطلب المساعدة من الديوان الملكي حيث يقدم الديوان الملكي العديد من المساعدات إلى المواطنين في المملكة ويقوم بتوفير كافة الاحتياجات اللازمة وتعمل على رفع المستوى المعيشي لديهم، ومن خلال مقالي نوضح الصيغة المرسلة للديوان الملكي للحصول على المساعدة المالية العاجلة وكيفية التقديم والتواصل مع الديوان الملكي، ولم يقتصر الديوان الملكي السعودي على تقديم الخدمات والدعم المالي فقط وإنما يقدم العديد من المساعدات الاجتماعية والاقتصادية إلى المواطنين الغير قادرين سواء بتقديم مساعدات مالية وعلاجية وغيرها، حيث أنه يقوم بتسديد القروض وتقديم المساعدات المالية للمستحقين بعد التأكد من أحقيته للمعونة بالإضافة إلى المنح السكنية التي يقوم الديوان الملكي بتقديمها للمواطنين الذين لا يمتلكون مسكنًا ملائمًا كما أنه يقوم بالإفراج عن المساجين وإسقاط أحكام من تراه مظلومًا.

كيفية كتابة صيغة طلب المساعدة المالية من الديوان الملكي السعودي:

يتساءل المستفيدين من مساعدات الديوان الملكي حول الطريقة الأكثر دقة حول كتابة طلب المساعدة المالية للتمكن من الحصول عليه، فنوضح من خلال هذا المقال الطريقة الأكثر دقة له وهي كما موضح بالصورة:

“أتقدم إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمير الديوان الملكي بارك الله لنا في عمره بطلب للحصول على مساعدة مالية لأنني: (مع ذكر سبب الرغبة في الحصول على المساعدة)

وأتوجه بكامل الشكر والعرفان للملك سلمان وأتمنى منه قبول الطلب (ثم تُذكر جميع الصعاب التي تواجهك وتريد الحصول على المساعدة من أجلها)

ثم تقوم بإرسال جميع الأوراق والمستندات التي تثبت حاجتك إلى هذه المساعدة.

كيفية تسجيل طلب مساعدة مالية إلكترونياً:

حيث قدمت المملكة تسهيلات على المواطنين لكي يتم تسجيل طلب مساعدة مالية لتسديد الديون باتباع الخطوات التالية:

ادخل على رابط الموقع الإلكتروني الخاص بالديوان الملكي السعودي.

يقوم المتقدم بالدخول على الخدمات الإلكترونية

ثم تقوم باختيار ايقونة “الخدمات المالية” ثم انتقل إلى الصفحة التالية.

كتابة كافة البيانات المطلوبة عند كتابة النومذج الخاص بطلب المساعدة

الضغط على ايقونة إرسال

كيفية تقديم طلب مساعدة إلى الديوان الملكي السعودي:

اولا: عليك بكتابة الطلب وتوجيه إلى الديوان الملكي السعودي.

ثم تقوم بكتابة كافة البيانات الشخصية من الاسم ورقم الهاتف وتفاصيل العنوان.

يتم إرسال الطلبات من خلال وسائل الإرسال ومن أهمها البريد السعودي

وقد وفر الديوان الملكي رقم التواصل لمتابعة الطلبات وهو 8004000000 أو 92003003.

كيفية تقديم طلب مساعدة الديوان الملكي إلكترونيًا: