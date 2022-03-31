نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رقم سكني خدمة العملاء المجاني للاستفسار والشكاوى 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة قامت وزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية بتوفير طرق عدة للتواصل ما بين المواطنين وممثلي خدمة سكني بطرق مجانية، وتم إتاحة رقم سكني خدمة العملاء بهدف تيسير الاستفادة من الخدمات التي تقدمها سكني وتسهيل طرق عدة لطرح الاستفسارات ومعرفة كافة المعلومات والأوراق المطلوبة للاستفادة من الخدمات من خلال تقديم الاستفسارات من المنزل والإجابة عليها من قبل فريق عمل متخصص من خدمة عملاء سكني، ومن خلال الموضوع التالي سوف نعرض عليكم بالتفصيل أرقام خدمة عملاء سكني.

رقم سكني خدمة العملاء

من خلال الطرق الميسرة والمجانية التي وضعتها وزارة الإسكان السعودية للتواصل مع ممثلي خدمات عملاء سكني يمكن لجميع المواطنين من الآن الاتصال على الرقم الموحد لخدمة برامج سكني على الرقم 199090 مجانا لكل المستفيدين من الخدمة، والاستفسار وتقديم كافة الشكاوى التي تتعلق بخدمات الدعم الإسكاني والتي تقدمها برامج سكني.

بينما يمكنك الاتصال على الرقم الموحد والمتاح على مدار 24 ساعة أي على مدار اليوم، وطرح استفساراتكم وشكاوى المواطنين وسوف يتم الرد عليكم من دون الحاجة إلى زيارة أي من فروع الخدمة أو دفع أي رسوم.

برامج سكني الخدمية

يعد برنامج سكني هو برنامج قامت وزارة الإسكان في السعودية بإطلاقه من أجل البدء في تحقيق عدة أهداف ضمن رؤية السعودية 2030، حيث أنه من أهم وأوضح تلك الأهداف هي تأمين المسكن لكل مواطن في المملكة العربية السعودية من خلال تقديم أسعار مخفضة، حيث تعد الأسعار المقدمة من خدمة سكني هي أوفر وأقل بكثير مقارنة بالأسعار الموضوعة في الوحدات السكنية وعروض الإسكان الأخرى.

بينما يقدم برنامج سكني للخدمات الإسكانية العديد من التسهيلات الأخرى للمواطنين داخل المملكة العربية السعودية، والتي من ضمنها إمكانية التقسيط في دفع أسعار الوحدات السكنية لمدة مناسبة ومن دون الاضطرار إلى دفع فائدة مادية، بحيث يتمكن المواطنين من الاستفادة من عروض التقسيط بشرط توافر كافة الضوابط التي قامت وزارة الإسكان بوضعها.

وعلى جانب آخر يمكن للمواطنين المستفيدين من خدمات برنامج سكني شراء قطع الأراضي مع إتاحة إمكانية البناء عليها ولكن بإشراف عام من قبل الصندوق الخاص بالتنمية العقارية والذي هو معني بتقديم كافة التمويلات اللازمة للبناء، وكل ذلك يتم من خلال خدمات سكني لكي نصل إلى تحقيق عادل للتنمية المستدامة في السعودية بين مواطني المملكة، إلى جانب رفع مستويات الخدمات المعيشية للمواطنين.