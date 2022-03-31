نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إمساكية رمضان 2022-1443 في السعودية..مواقيت الصلاة وعدد ساعات الصيام في المقال التالي
عمر شويل - جدة إمساكية رمضان 2022-1443 في السعودية، باقي قليل ويهل علينا شهر رمضان الكريم شهر الخير والرحمة والتسامح، حيث يسعى كل المسلمين في كل العالم إلى معرفة مواقيت الصلاة وموعد الإفطار والإمساك وصلاة الفجر هذه طقوس لا تنقطع أبداً وذلك اعتماداً على رؤية الهلال وفق الحسابات الفلكية والتي توقعت أن بداية شهر رمضان 1443 في السعودية سوف يكون في اليوم الأول أو الثاني من شهر إبريل 2022 م على حسب رؤية الهلال وهي من المتوقع أن يكون القمر مرئياً بالعين المجردة عند غروب الشمس يوم الجمعة الموافق 29 من شهر شعبان، ويحدد عدد أيام صيام رمضان إما يكون 29 يوماً أو 30 يوماً بناءاُ على رؤية الهلال الجديد.
إمساكية رمضان 2022-1443 في السعودية
بدأ العد التنازلي ويهل شهر الكرم والمغفرة من الله لعباده، وعلى كل مسلم صيامه ويقدم التسامح إذا كان يوجد خصام مع أحد (فالمسامح كريم)، فضلاً عن فعل الخير وأعمال الرحمة خاصة العطف على الفقراء وإفطار صائم..وغيرهم من أفعال الخير والثواب، ولابد أن يتميز الشخص بالتقرب إلى الله وتلاوة القرآن والطاعة والعبادة بجانب عمل الخير والصلوات.
تفاصيل إمساكية رمضان في السعودية وعدد ساعات الصيام وموعد أذان الفجر وأذان العشاء :-
|امساكية شهر رمضان في السعودية (رمضان )
|اليوم
|التاريخ
|رمضان
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الإمساك
|الاحد
|03-04-2022
|1
|04:47 (+03)
|05:50 (+03)
|12:03 (+03)
|15:30 (+03)
|18:16 (+03)
|19:19 (+03)
|04:37 (+03)
|الاثنين
|04-04-2022
|2
|04:46 (+03)
|05:49 (+03)
|12:03 (+03)
|15:30 (+03)
|18:17 (+03)
|19:20 (+03)
|04:36 (+03)
|الثلاثاء
|05-04-2022
|3
|04:45 (+03)
|05:48 (+03)
|12:02 (+03)
|15:30 (+03)
|18:17 (+03)
|19:20 (+03)
|04:35 (+03)
|الاربعاء
|06-04-2022
|4
|04:44 (+03)
|05:47 (+03)
|12:02 (+03)
|15:29 (+03)
|18:17 (+03)
|19:21 (+03)
|04:34 (+03)
|الخميس
|07-04-2022
|5
|04:43 (+03)
|05:46 (+03)
|12:02 (+03)
|15:29 (+03)
|18:18 (+03)
|19:21 (+03)
|04:33 (+03)
|الجمعة
|08-04-2022
|6
|04:42 (+03)
|05:45 (+03)
|12:02 (+03)
|15:29 (+03)
|18:18 (+03)
|19:22 (+03)
|04:32 (+03)
|السبت
|09-04-2022
|7
|04:41 (+03)
|05:44 (+03)
|12:01 (+03)
|15:29 (+03)
|18:19 (+03)
|19:22 (+03)
|04:31 (+03)
|الاحد
|10-04-2022
|8
|04:40 (+03)
|05:43 (+03)
|12:01 (+03)
|15:28 (+03)
|18:19 (+03)
|19:23 (+03)
|04:30 (+03)
|الاثنين
|11-04-2022
|9
|04:39 (+03)
|05:42 (+03)
|12:01 (+03)
|15:28 (+03)
|18:20 (+03)
|19:23 (+03)
|04:29 (+03)
|الثلاثاء
|12-04-2022
|10
|04:38 (+03)
|05:41 (+03)
|12:01 (+03)
|15:28 (+03)
|18:20 (+03)
|19:24 (+03)
|04:28 (+03)
|الاربعاء
|13-04-2022
|11
|04:37 (+03)
|05:41 (+03)
|12:00 (+03)
|15:28 (+03)
|18:20 (+03)
|19:24 (+03)
|04:27 (+03)
|الخميس
|14-04-2022
|12
|04:36 (+03)
|05:40 (+03)
|12:00 (+03)
|15:27 (+03)
|18:21 (+03)
|19:25 (+03)
|04:26 (+03)
|الجمعة
|15-04-2022
|13
|04:35 (+03)
|05:39 (+03)
|12:00 (+03)
|15:27 (+03)
|18:21 (+03)
|19:25 (+03)
|04:25 (+03)
|السبت
|16-04-2022
|14
|04:34 (+03)
|05:38 (+03)
|12:00 (+03)
|15:27 (+03)
|18:22 (+03)
|19:26 (+03)
|04:24 (+03)
|الاحد
|17-04-2022
|15
|04:33 (+03)
|05:37 (+03)
|11:59 (+03)
|15:27 (+03)
|18:22 (+03)
|19:26 (+03)
|04:23 (+03)
|الاثنين
|18-04-2022
|16
|04:32 (+03)
|05:36 (+03)
|11:59 (+03)
|15:26 (+03)
|18:22 (+03)
|19:27 (+03)
|04:22 (+03)
|الثلاثاء
|19-04-2022
|17
|04:31 (+03)
|05:35 (+03)
|11:59 (+03)
|15:26 (+03)
|18:23 (+03)
|19:27 (+03)
|04:21 (+03)
|الاربعاء
|20-04-2022
|18
|04:30 (+03)
|05:34 (+03)
|11:59 (+03)
|15:26 (+03)
|18:23 (+03)
|19:28 (+03)
|04:20 (+03)
|الخميس
|21-04-2022
|19
|04:29 (+03)
|05:33 (+03)
|11:58 (+03)
|15:25 (+03)
|18:24 (+03)
|19:29 (+03)
|04:19 (+03)
|الجمعة
|22-04-2022
|20
|04:28 (+03)
|05:33 (+03)
|11:58 (+03)
|15:25 (+03)
|18:24 (+03)
|19:29 (+03)
|04:18 (+03)
|السبت
|23-04-2022
|21
|04:27 (+03)
|05:32 (+03)
|11:58 (+03)
|15:25 (+03)
|18:25 (+03)
|19:30 (+03)
|04:17 (+03)
|الاحد
|24-04-2022
|22
|04:26 (+03)
|05:31 (+03)
|11:58 (+03)
|15:25 (+03)
|18:25 (+03)
|19:30 (+03)
|04:16 (+03)
|الاثنين
|25-04-2022
|23
|04:25 (+03)
|05:30 (+03)
|11:58 (+03)
|15:24 (+03)
|18:25 (+03)
|19:31 (+03)
|04:15 (+03)
|الثلاثاء
|26-04-2022
|24
|04:24 (+03)
|05:29 (+03)
|11:58 (+03)
|15:24 (+03)
|18:26 (+03)
|19:31 (+03)
|04:14 (+03)
|الاربعاء
|27-04-2022
|25
|04:23 (+03)
|05:29 (+03)
|11:57 (+03)
|15:24 (+03)
|18:26 (+03)
|19:32 (+03)
|04:13 (+03)
|الخميس
|28-04-2022
|26
|04:22 (+03)
|05:28 (+03)
|11:57 (+03)
|15:23 (+03)
|18:27 (+03)
|19:33 (+03)
|04:12 (+03)
|الجمعة
|29-04-2022
|27
|04:21 (+03)
|05:27 (+03)
|11:57 (+03)
|15:23 (+03)
|18:27 (+03)
|19:33 (+03)
|04:11 (+03)
|السبت
|30-04-2022
|28
|04:20 (+03)
|05:26 (+03)
|11:57 (+03)
|15:23 (+03)
|18:28 (+03)
|19:34 (+03)
|04:10 (+03)
|الاحد
|01-05-2022
|29
|04:20 (+03)
|05:26 (+03)
|11:57 (+03)
|15:23 (+03)
|18:28 (+03)
|19:35 (+03)
|04:10 (+03)
|الاثنين
|02-05-2022
|30
|04:19 (+03)
|05:25 (+03)
|11:57 (+03)
|15:22 (+03)
|18:29 (+03)
|19:35 (+03)
|04:09 (+03)
آخر تحديث منذ: 5 ثانية.
عدد ساعات الصيام في رمضان
كم عدد ساعات صيام شهر رمضان؟
سؤال يسأله الكثير من الناس قبل حلوله، تختلف عدد الساعات من بلد إلى أخرى حيث يلعب الموقع الجغرافي لكل بلد في تحديد عدد الساعات، فيما تطول تلك الساعات في البلاد القريبة من شمال الكرة الأرضية لتكون أطول عدد ساعات الصيام تصل إلى أكثر من 20 ساعة، بينما تتباين في السعودية بمدينة الرياض نحو 15 ساعة، وتتراوح بين 14 و 15 ساعة في البلدان العربية، وتعد دولة جزر القمر هي أقل دولة في عدد ساعات الصيام لتصل نحو 13 ساعة و12 دقيقة وتقل تدريجياً حتى نهاية الشهر.
وفي هذا الصدد ألغت السلطات السعودية الإجراءات الاحترازية خصوصاُ للمقبلين على أداء عمرة رمضان وذلك نتيجة لتراجع الإصابة هناك، لذلك يمكن حجز العمرة عبر تطبيق اعتمرنا والتعرف على الشروط أيضاً.
فضائل شهر رمضان
- شهر العتق من النار والغفران من الذنوب.
- فيه تفتح أبواب الجنات وتضاعف فيه الحسنات، وتٌجاوب الدعوات.
- ترفع فيه الدرجات وتغفر السيئات.
- تطهير النفس وتهذيبها حيث يركز الإنسان على أن يتميز بالأخلاق الحميدة.
- يسعى الشخص لعمل الخير والزكاة والصدقات.
- يقرب الإنسان من الله بالصوم والصلاة والعبادة.
- نزول القرآن الكريم في هذا الشهر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إمساكية رمضان 2022-1443 في السعودية..مواقيت الصلاة وعدد ساعات الصيام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.