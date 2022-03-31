رابط التقديم في منح الأراضي المجانية وشروط التسجيل الجديدة 1443

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عمر شويل - جدة رابط التقديم في منح الأراضي المجانية 1443 واحدة من أكثر عمليات البحث التي تتم يومياً من قبل المواطنين الراغبين في الحصول على الأراضي السكنية، وخاصة بعد طرح مجموعة من الأراضي المجانية من قبل وزارة الإسكان بهدف توفير وحدات سكنية مجانية، لكل شخص يتوافق معه الشروط التي حددتها الحكومة السعودية، والتي نكشفها معكم عبر هذا التقرير المفصل فى موقعكم الإلكتروني ثقفني.

حيث تتيح الحكومة السعودية التقديم على منح الأراضي إلكترونيا من خلال القيام ببعض الخطوات البسيطة، للاستفادة من من الأراضي المجانية التي حددتها الحكومة مؤخراً والتي تضمنت مناطق أمانة منطقة مكة المكرمة وأمانة المنطقة الشرقية، بالإضافة إلي أمانة منطقة نجران، جدة، الطائف، الرياض.

رابط التقديم في منح الأراضي المجانية

تقدم وزارة الإسكان العديد من المبادرات الخاصة بدعم الأسر بالمسكن الملائم ومن بين هذه المبادرات منح الأراضي والتي يمكنكم التسجيل فيها إلكترونيا عن طريق التالي:

الدخول إلي الموقع الرسمي لوزارة الإسكان لوزارة الإسكان .

. الضغط على أيقونة سكني.

اختيار “مستفيد”.

اضغط تسجيل الدخول.

تسجيل البيانات المطلوبة والمتعلقة بالسكن الحالي.

أدخال بيانات الدخل الشهري للمتقدم.

اختيار الأراضي المجانية.

رفع المستندات والأوراق المطلوبة.

الضغط على تقديم الطلب.

شروط التسجيل في منح الأراضي المجانية

أعدت الحكومة السعودية مجموعة من الضوابط للحصول على منح الأراضي والتي من بينها التالي:

يجب أن تكون الأسرة المتقدمة تحمل الجنسية السعودية.

ينبغي أن يكون المستفيد لم يحصل على الدعم من قبل.

يجب أن تكون الأسرة مقيمة في المملكة إقامة دائمة.

ينبغي أن يكون عمر المستفيد لا يقل عن 25 عام.

طريقة الاستعلام عن منح الأراضي

بعد تقديم طلب للحصول على منح الأراضي عليك أن تتابع عملية القبول من خلال القيام ببعض الخطوات البسيطة عن طريق التالي:

الدخول على موقع بلدي .

. القيام بتسجيل الدخول.

كتابة الاسم وكلمة المرور.

الضغط على أيقونة الخدمات الإلكترونية.

النقر على خدمة الاستعلام عن المنح ومنها منح الأراضي.

تسجيل رقم الهوية الوطنية ورقم التسجيل.

كتابة الرمز المرئي.

الضغط على كلمة عرض.

رقم وزارة الإسكان للإستعلام عن المنح السكنية

يمكنكم التواصل مع الدعم الفني لوزارة الإسكان والإستعلام عن الدعم من خلال القيام بعدة خطوات بسيطة، أولا الإتصال بالرقم الأرضي 92003321 أو الإتصال برقم الدعم الفني الموحد 199090، كما يمكنكم أيضا التواصل المباشر عن طريق موقع سكني، فيما يمكنكم التواصل عبر منصة سكني على تويتر او التواصل عبر صندوق البريد الخاص بوزارة الإسكان.

كيف أرسل نموذج منح الأراضي للديوان الملكي

إرسال نموذج طلب منحة أرض من الديوان الملكي السعودي لا تحتاج منك أكثر من أن تتوافق معكم الشروط المذكورة، ومن ثم البدء في ارسال طلب المنحة عبر البريد السعودي أو من خلال المنصة الإلكترونية والخاصة بالديوان الملكي السعودي.

وصلنا لختام شرح رابط التقديم في منح الأراضي المجانية وشروط التسجيل الجديدة 1443.