نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد نزول الضمان لشهر شعبان 2022 العد التنازلي في المقال التالي

عمر شويل - جدة إن وزارة الموارد قد حددت ميعاد نزول معاش الضمان الخاص بشهر شعبان، حيث أنه من المفترض أن يصرف واحد بكل شهر ميلادي، وإن كان عطلة أي ميعاد الصرف إجازة رسمية يقدم ميعاد الصرف يوم أو يكون متاخر يوماً، فإن كان ميعاد الصرف الجمعة يقدم للخميس، وإن كان يتم تأخيره ليوم الأحد، ولذلك فإننا عبر هذا المقال سنقدم إليكم موعد نزول الضمان لشهر شعبان 2022.

موعد نزول الضمان لشهر شعبان 2022

لقد حددت وزارة الموارد ميعاد صرف الضمان الخاص بشهر شعبان، والذي من المفترض أن يكون 28 شعبان 1443 وسيوافق 31 مارس 2022، أي أن الضمان سيصرف في الغد وسيكون المبلغ في حسابات المواطنين بالميعاد المحدد، أي بإمكانهم أن يصرفوا جميع المستحقات غداً.

كيفية الاستعلام عن الضمان

إن وزارة الموارد قد وضحت طريقة الاستعلام عن الضمان بشكل إلكتروني، وهذا عبر اتباع بعض الخطوات السهلة البسيطة اللازمة لذلك وهي كالآتي:

تدخل أولاً للموقع الالكتروني التابع لوزارة الموارد.

تضغط بعد ذلك على كلمة الخدمات.

تختار كلمة مساعدة.

تنقر على خدمة الاستعلام عن الراتب التابع للضمان.

تدخل كافة البيانات الشخصية التي يطلبها الموقع حتى تتمكن من الاستعلام عن الراتب.

بعد ذلك ستظهر إليك جميع المعلومات التي تخص الراتب والمبالغ المحولة.

طريقة التسجيل بالضمان الجديد

بإمكانك أن تسجل في الضمان الجديد المطور بمنتهى السهولة، وهذا يكون من خلال الخطوات الموضحة التي يجب اتباعها وهي كالآتي:

تدخل لموقع ضمان الاجتماعي.

تضغط فوق خانة تسجيل جديد إن كان ليس هناك حساب الشخص المتقدم بالمنصة.

تدخل البيانات المطلوبة ومن بعد ذلك عليك اختيار نظام الضمان وتنقر فوق كلمة تسجيل جديد.

تدخل جميع البيانات التي سيتم طلبها من رقم الهاتف، رقم الهوية، تاريخ الميلاد..

تكتب رمز التحقق.

تقرأ جميع الأحكام والشروط توافق عليها.

ترفع جميع المستندات والوثائق التي يتم طلبها عبر تحميلها بشكل إلكتروني ومن ثم تنقر على كلمة إرسال.

برنامج الضمان

لقد أطلقت وزارة الموارد نظاماً اجتماعياً جديداً، وهذا لتحقيق الأهداف الاجتماعية تلك التي تضمن أن يصل الدعم للمستحقين، كما أن برنامج الضمان به خدمات تأهيلية وتدريبية، وهذا إلى جانب التمكين والتوظيف يستهدف البرنامج الفئات الأكثر احتياجاً، وهذه الأموال المستحقة يتم جمعها من مصادر متعددة، منها الصدقات، أموال الزكاة وكذلك التبرعات.