متى ينزل دعم ريف هذا الشهر.. موعد صرف دعم الريف شهر أبريل 2022 – شعبان 1443

متى ينزل دعم ريف هذا الشهر، تسائل الكثير من المواطنين السعوديين عن موعد صرف دعم الريف شهر أبريل 2022 – شعبان 1443، حيث يترقب عشرات الآلاف من العاملين في القطاع الزراعي والأسر المنتجة من المستفيدين من دعم الريف الموعد الذي سيتم إيداع الدعم المالي في حسابات المستحقين لدعم الريف الحكومي، وسيتم صرف الدعم النقدي لكافة المستحقين من ربات البيوت خلال شهر أبريل المقبل، ويعد هذا الدعم من أجل أن يقوم المزارعين الصغار بتطوير مشاريعهم الزراعية وزيادة الدخل، وفي هذا التقرير نستعرض لكم موعد نزول دعم ريف، كما نستعرض لكم طريقة وخطوات التسجيل في ريف عبر منصة ريف الإلكترونية.

موعد صرف دعم ريف شهر أبريل 2022

متى يتم صرف دعم ريف لشهر مارس 2022، الكثير من المواطنين تسائلوا حول الموعد الرسمي المستحق لدعم ريف، حيث أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بأنه يتم صرف الدعم المالي للمستحقين والمستفيدين من برنامج الدعم الريفي خلال اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، وفي حالة كان يوم الصرف يوم إجازة رسمية يتم الصرف بعده بيوم أو قبله بيوم، جدير بالذكر بأن المستفيد من دعم ريف يحصل على نسبة تقدر بنحو 10% من قيمة رأس المال المسجل والمعتمد في الطلب الخاص به، ويحصل على مبلغ 4500 ريال شهريا، أو بحد أقصى 54 ألف ريال سنويا.

القطاعات التي يتم يدعمها برنامج ريف

يقدم برنامج ريف الدعم المالي للعديد من القطاعات، ونتعرف معكم على هذه القطاعات وهي، قطاع الفاكهة الاستوائية، قطاع تربية المواشي، مستزرعي الأسماك، المحاصيل الزراعية، قطاع الورود، إنتاج البن العربي، إنتاج الثروة الحيوانية، قطاع إنتاج عسل النحل، قطاع إنتاج المحاصيل البعلية، ويجب على كافة العاملين في هذه القطاعات استيفاء جميع الشروط التي أعلنت عنها وزارة البيئة والمياه والزراعة، وسيتم النظر في كافة الطلبات المقدمة من قبل الجهات المختصة لدى الوزارة.

خطوات التسجيل في برنامج دعم الريف

نتابع معكم بالخطوات طريقة التسجيل في دعم ريف، حيث تتم آلية التسجيل في ريف بشكل إلكتروني، كل ما عليك هو أن تقوم باتباع هذا الشرح خطوة بخطوة.