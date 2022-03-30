اعتماد مواعيد الدراسة في شهر رمضان بالرياض 1443 وزير التعليم بالمملكة السعودية اعتمد بشكل رسمي عن مواعيد الدراسة للطلاب في هذا الشهر المبارك مع قدوم شهر رمضان يوم الثاني من شهر أبريل وبالتالي قام بتوضيح توقيت الدراسية لجميع الطلاب والطالبات في منطقة الرياض في شهر رمضان، لهذا سوف نوضح لكم من خلال السطور القادمة مواعيد الدراسة في شهر رمضان بالرياض بشكل تفصيلي.

مواعيد الدراسة في شهر رمضان 1443

قد أوضح وزير التعليم مواعيد الطلاب في شهر رمضان سوف تختلف عن باقي الدوام المعتاد عليه خلال أيام السنة فقد تم تأكيد أن اليوم الدراسي سوف يبدأ رسميا فى تمام الساعة التاسعة صباحا أما بالنسبة للتعليم المستمر في مدارس الكبار سوف يبدأ الساعة التاسعة صباحا وهذه المواعيد تم تحديدها في منطقه الرياض بناءا على الصلاحيات التي أعلنت عنها وزارة التعليم بالمملكة السعودية.

موعد إجازة عيد الفطر بالمملكة

قامت وزارة التعليم بالمملكة السعودية بتحديد الموعد الرسمي لعيد الفطر المبارك داخل المملكة السعودية سوف يبدأ في أول شهر مايو 2022 وبالتالي سوف ينتهي الدوام في اليوم 24 من شهر رمضان حتى نهاية عيد الفطر المبارك.

موعد الدراسة بالمملكة 2022

قامت وزارة التعليم بالمملكة السعودية بتحديد بداية اليوم الدراسي في شهر رمضان المبارك على مستوى جميع المدارس الحكومية والأهلية في كافة المناطق والمحافظات داخل المملكة والذي يشمل الفصل الدراسي الثالث لهذا العام الحالى حيث أكدت أنه سوف يبدأ اليوم الدراسي في شهر رمضان بدأ من الساعة التاسعة إلى العاشرة صباحا مع تحديد الوقت الزمني للحصة حوالي 35 دقيقة، أما إجازة عيد الفطر المبارك سوف تبدأ بـ نهاية دوام يوم الاثنين 24 رمضان قامت الوزارة بتحديد الدراسة في التعليم المستمر لجميع المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية بدأ من الساعة التاسعة مساءا وتنتهي على حسب الجدول الدراسي لكل مرحلة.