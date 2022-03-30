متى إجازة شهر رمضان في السعودية للمدارس والموظفين 1443؟

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عمر شويل - جدة إجازة شهر رمضان 1443، اعتاد المواطنون في السعودية من طلاب وموظفين على إجازة قبل نهاية شهر رمضان تمام حتى عيد الفطر وهي إجازة شهر رمضان، تبدأ وتنتهي في موعد محدد وتعطى لكافة الجهات الحكومية والطلاب في المدارس بالمملكة، لذلك قبل موعد شهر رمضان إليكم موعد إجازة رمضان بالسعودية.

إجازة شهر رمضان 1443

توفر حكومة السعودية إجازة قبل انتهاء شهر رمضان حتى انتهاء عيد الفطر المبارك للمواطنين والمقيمين بالمملكة حتى يكون هناك وقت كافي لهم للاستعداد لعيد الفطر والراحة بعض الوقت وقضاء مزيد من الوقت مع العائلة، حيث أن مدة تلك الإجازة تمتد من أربعة حتى عشرة أيام إيمانًا بحق المواطنين في الاسترخاء والراحة قبل عيد الفطر، لذلك نجد أن في فترة الإجازة هناك الكثير من الخدمات الحكومية التي تتعطل أو تؤجل حتى نهاية عيد الفطر المبارك.

وقد قررت الحكومة السعودية أن موعد بداية إجازة شهر رمضان المبارك لكافة الجهات والمؤسسات التابعة للقطاع الحكومي هو الرابع والعشرين من شهر رمضان وتنتهي في الخامس من شهر شوال على أن يعود الجميع إلى العمل مرة أخرى في السادس من شهر شوال، أي أن مدة الإجازة حوالي اثنا عشر يومًا.

إجازة رمضان للطلاب بالسعودية 1443

أما عن إجازة شهر رمضان المحددة لطلاب المدارس السعودية لكافة المراحل التعليمية، فوفقًا لخريطة العام الدراسي الحالي والفصل الدراسي الثالث الذي يقطعه شهر رمضان المبارك فقد تقرر أن تكون إجازة شهر رمضان للطلاب بدايةً من يوم 24 رمضان أيضًا وتظل إلى يوم 7 من شهر شوال ليعود الطلاب في اليوم التالي، والإجازة التالية بعد عيد الفطر هي الإجازة المطولة التي تأتي في شهر شوال أيضًا ولكن في 23 من الشهر وتنتهي في 28 من الشهر حوالي خمسة أيام.

إجازة شهر رمضان للقطاع الحكومي والخاص

هناك اختلاف في نظام العمل بالقطاع الحكومي والخاص إذ أن إجازة القطاع الحكومي تبدأ كما ذكرنا في 24 من رمضان وتنتهي في 5 شوال، ولكن بالنسبة للقطاع الخاص فإن الإجازة لشهر رمضان فهي غير محددة ولكن وفقًا لنظام العمل يمنح العامل في القطاع الخاص إجازة أربعة أيام تبدأ من اليوم الأخير من شهر رمضان.