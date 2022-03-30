شروط العفو الملكي السعودي في رمضان 1443_2022

من أهم الأسئلة التي يطرحها جميع المواطنين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية، حيث اقترب الإعلان عن تفاصيل العفو الملكي السعودي الجديد الذي يصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود لهذا العام، للإفراج عن بعض المعتقلين بالسجون في المملكة، وسنتحدث اليوم عن أهم الشروط الواجب توافرها، وخطوات التقديم بطلب العفو.

العفو الملكي السعودي

مع اقتراب شهر رمضان المبارك، يتم البحث عن أسماء الأشخاص الذين سيتم العفو الملكي لهم بالمملكة العربية السعودية، حيث يتم التعاون بين وزارة الداخلية مع المديرية العامة السجون بالمملكة، حرصا من خادم الحرمين الشريفين بإصدار قرارات العفو الملكي، وفقا لعدة شروط وتقارير مقدمة من وزارة الداخلية بالتعاون مع المديرية العامة السجون بداخل المملكة، ليعطيهم فرصة العودة إلى المجتمع السعودي والمشاركة في بناء المجتمع، لإتاحة الفرصة لجميع السجناء بالتاديب داخل السجون لكي يحصلوا على عفو ملكي.

ومن الجدير بالذكر أن عدد المعتقلين في السجون السعودية يقارب 10 آلاف سجين، وينتظرون في تلك الأيام العفو الملكي الجديد عنهم، ليتمكنوا من العودة إلى حياتهم وعائلاتهم، ويشاركوا في بناء المجتمع بالمملكة العربية السعودية.

شروط العفو الملكي في رمضان 1443

ينص قانون العفو الملكي السعودي الذي يطبق على جميع السجناء بالمملكة العربية السعودية على عدد من الشروط وهي كالتالي:

يجب أن يكون مقدم الطلب الذي يريد العفو عن مدة العقوبة، قد التزم بشروط وقواعد السجن، ولم يسجل أي جريمة طوال مدة عقوبة السجن.

يشمل العفو الأشخاص ذوي السلوك الحسن بداخل وخارج السجن.

يجب أن يكون السجين قد مر على سنة نصف المدة التي حددتها المحكمة السعودية.

أن تتأكد إدارة السجن من وجود نية حسنة من جانب السجين للعودة إلى طريق الحق، وعدم تسببه في أي مشكلة بالسجن.

تقوم وزارة الداخلية السعودية بمراجعة جميع السجناء الذين تم العفو عنهم، لمدة زمنية معينة بعد العفو.

كيفية تقديم طلب إعفاء