نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض اكسترا السعودية على الأجهزة وخصومات قوية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقدم شركة إكسترا أفضل العروض وأحسن المنتجات خلال شهر رمضان الكريم كما أنها تقدم عرض ممتاز لجوالات الأيفون وهو ضمان ضد الكسر مجانا لمدة 6 أشهر عند شراء أي جوال أبل أيفون وينتهي هذا العرض في التاسع من شهر أبريل لسنة 2022 ميلاديا، كما تقدم أفضل المنتجات من شاشات وجوالات بأقل الأسعار وخصومات هائلة دعونا نتعرف على جزء من هذه العروض الممتازة.

عروض شركة إكسترا على الهواتف النقالة الذكية

أبل أيفون 13 ميني بمساحة تخزين 256 جيجا بايت متوفر بخمس ألوان أحمر، أبيض، أسود، أزرق، دهبي، بسعر 3399 ريال سعودي بدلا من 3799 ريال سعودي.

أبل أيفون 13 برو بمساحة تخزين 1 تيرا بايت متوفر بأربع ألوان أسود، ودهبي، أبيض، أزرق، بسعر 6999 ريال سعودي بدلا من 7199 ريال سعودي.

توافر العروض أبل أيفون 13 برو بمساحة تخزين 256 جيجا بايت متوفر بأربع ألوان بسعر 4999 ريال سعودي بدلا من 5199 ريال سعودي.

أبل أيفون 13 برو ماكس بمساحة تخزين 256 جيجا بايت متوفر بأربع ألوان رائعة بسع 5199 ريال سعودي بدلا من 5699 ريال سعودي.

عروض شركة إكسترا على الشاشات الذكية

سامسونج تلفزيون بحجم 65 بوصة فائق الدقة والوضوح ذكيمتوفر بثلاث مخارج إتش دي إم أي ومخرجين يو إس بي متوفر بسعر 3599 ريال سعودي بدلا من 4999 ريال سعودي.

تي سي إل تلفزيون بحجم 55 بوصة فائق الوضوح ذكي مزود بثلاث مخارج إتش دي إم أي ومزود بمخرجين يو إس بي بسعر 2599 ريال سعودي بدلا من 3449 ريال سعودي.

كلاس برو تلفزيون بحجم 65 بوصة فائق الوضوح والدقة ذكي مزود بأربع مخارج إتش دي إم أي ومزود بمخرجين يو إس بي بسعر 2799 ريال سعودي بدلا من 4999 ريال سعودي.

عروض شركة إكسترا على الأجهزة الكهربائية