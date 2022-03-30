موعد صرف مكرمة الملك سلمان رمضان 1443 وما هي شروطها

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موعد صرف مكرمة الملك سلمان رمضان 1443، لم يتبقى سوي أيام قليلة ويهل علينا هلال شهر رمضان المبارك 1443 أعاده الله علي سائر بلاد المسلمين بالخير والبركات وفي المملكة العربية السعودية يبحث مستفيدي الضمان الاجتماعي موعد صرف المكرمة التي يقدمها الملك سلمان للمواطنين بحلول شهر رمضان لمساعدة الفقراء والمساكين والأسر أصحاب الدخل المحدود في توفير احتياجاتهم الأساسية لمحاولة توفير حياة كريمة لهم تمكنهم من العيش في وسط الغلاء الذي تشهده جميع دول العالم وتأتي تلك المنحة المقدمة من الإجراءات التي تتخذها المملكة للعناية بمواطنيها لتوفير حياة معيشية جيدة لهم.
موعد صرف ف مكرمة الملك سلمان رمضان 1443
لم تعلن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية حتي الآن عن موعد محدد للصرف ولكن أخر ما ذكرته الوزارة انه سوف يتم صرف المكرمة بعد الانتهاء من صرف معاش الضمان الاجتماعي تعد المكرمة أحد المبادرات وبرامج الدعم المهمة التي تقدمها المملكة لمواطنيها مع بدء شهر رمضان حتي تمكنهم من توفير متطلبات واحتياجات هذا الشهر ويحصل عليها عدد كبير من المواطنين.
ماهي شروط الحصول على مكرمة رمضان 1443
تضع الوزارة عدد من الشروط لكي يتمكن أصحاب الدخل المحدود والمنخفض من الحصول على المبادرة الرمضانية المقدمة من الوزارة وجاءت هذه الشروط كالتالي:
- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ومن أصحاب الدخل المحدود والمنخفض ومقيم في المملكة.
- الحد الأقصى للراتب ثلاثة آلاف ريال سعودي.
- لا يمتلك المتقدم سجل تجاري.
- لا يمتلك المتقدم مليكة عقارات وأراضي.
- أن يكون من المستفيدين من برنامج الضمان الاجتماعي.
- أن يكون المتقدم موجود داخل المملكة العربية السعودية مدة ثلاث شهور متصلة من تاريخ التقديم.
ويمكن الدخول إلى رابط وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للاستعلام عن المكرمة وتبلغ قيمة الدعم المقدم بحسب ما ذكرته الوزارة بالنسبة للأسرة المكونة من ثلاثة أشخاص ألفين ريال سعودي والأسرة المكونة من شخصين ألف وخمسمائة ريال سعودي وذلك بواقع ألف ريال لرب الأسرة وخمسمائة ريال للتابع ومن خلال الاستعلام يستطيع المستفيدين معرفة موعد الصرف وقيمة الاستحقاق لكل مستفيد وجميع المعلومات الخاصة بالدعم المقدم.
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