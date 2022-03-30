كم باقي على الضمان العد التنازلي لشهر أبريل بدأ 2022/1443

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عمر شويل - جدة إن الضمان الاجتماعي يعتبر ضمن برامج الدعم المالي المقدمة إلى المواطنين المحتاجين إلى الدعم في المملكة العربية السعودية، ولقد تم إطلاق هذه الخدمة لمساعدة المواطنين على توفير مستوى معيشي أفضل وتوفير الاحتياجات الأساسية، ويعتبر هذا ضمن أهداف رؤية 2030 في السعودية التي يسعى إليها المسؤولين بشكل مستمر، ومع أقتراب موعد إيداع الدفعة الجديدة من الضمان الاجتماعي يتسائل المستفيدين بشكل متكرر كم باقي على الضمان العد التنازلي لشهر أبريل 1443/2022.

كم باقي على الضمان العد التنازلي للشهر الجاري

عادة يتم إيداع رواتب الضمان الاجتماعي في بداية الشهر الميلادي، وإذا كان هذا اليوم موافق عطلة فإنه في هذه الحالة يتم تغيير الموعد عن طريق تأخيره ليوم أو تقديمه ليوم، وفي شهر أبريل يوافق اليوم الأول يوم جمعة وهو عطلة في المملكة العربية السعودية؛ لهذا تم تقديم الدعم ليتم صرف الدفعة الجديدة غدًا في الـ 31 من مارس 2022 وبالتالي فإنه لم يتبقى سوى ساعات على إيداع الدفعة الجديدة.

شروط الضمان الاجتماعي للمتزجة

يوجد بعض الشروط المحددة التي يجب أن تتوافر في المرأة المتزوجة حتى تحصل على دعم الضمان الاجتماعي المقدم، وتتمثل هذه الشروط فيما يلي:

يجب أن تكون ذات جنسية سعودية.

لابد أن يكون زوجها سعودي الجنسية أيضًا.

أن تكون مقيمة في المملكة العربية السعودية.

لابد من تقديم المستندات المطلوبة التي تثبت الحالة الاجتماعي.

إذا كان لها مصدر دخل فلا يجب أن يتعدى مصدر الدعم المقدم من الضمان الاجتماعي.

إذا كانت المرأة زوجها متوفي ولديها أبناء يتم تقديم الدعم لها.

أيضًا المرأة التي لا تعمل وليس لديها أعمال تجاري فإنها مستحقة للدعم.

كذلك السيدة التي يتجاوز عمرها الـ 35 عامًا وتكون الحالة الاجتماعية لها متزوجة.

أيضًا تحصل المرأة المطلقة على الدعم على أن يكون عمرها أقل من 65 عامًا.

بالنسبة إلى المطلقة عندما تتزوج مرة أخرى فإنه يتم إيقاف الدعم المقدم لها.

قيمة راتب الضمان الاجتماعي للمتزوجة

تختلف قيمة الراتب المقدمة إلى المرأة المتزوجة المستفيدة من الضمان الاجتماعي وفقًا لعدد أفراد الأسرة، فإذا كان عدد الأفراد للمرأة المطلقة فردان فإنه في الراتب في هذه الحالة يبلغ 2570 ريال سعودي، أما في حالة كان ثلاث أفراد فإن قيمة الراتب في هذه الحالة 3140 ريال سعودي، وإذا كان عدد الأفراد أربعة فإن الراتب يزيد 3710 ريال.