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موعد دوام الجامعات في رمضان 1443 بالمملكة العربية السعودية

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عمر شويل - جدة موعد دوام الجامعات في رمضان 1443 بالمملكة السعودية، لم يتبقى إلا أيام قليل على قدوم شهر رمضان المبارك  وبالتالي قامت وزارة التعليم بالمملكة السعودية بتوضيح بعض القرارات الهامة الخاصة بدوام الجامعات أثناء شهر رمضان المبارك وتحديد عدد ساعات الدوام الخاصة بجميع الطلاب، لهذا سوف نوضح لكم من خلال السطور القادمة دوام الجامعات في رمضان بشكل تفصيلي.

موعد دوام الجامعات في رمضان 1443 المملكة

بعد أن قامت وزارة التعليم بالمملكة السعودية بتحديد أهم القرارات الخاصة بالدوام الخاص بالجامعات في شهر رمضان يتم استكمال المرحلة التعليمية وذلك على حسب اللوائح الداخلية للجامعة التي تختلف من جامعة إلى أخرى تم العمل على تقليل ساعات الدوام خلال شهر رمضان وبالتالي أعلنت جامعة الملك سعود أن الدوام اليومي في كليات الجامعات يبدأ من الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة الثالثة بعد الظهر.

 التقويم الدراسي للجامعات

يمكنكم الاطلاع على التقويم الدراسي للجامعات 1443 بالمملكة السعودية بعد أن تم تعديله وهو كالآتي:

 أهم قواعد التقويم الدراسي للجامعات

تم العمل على تقسيم العام الدراسي للجامعات في المملكة السعودية إلى ثلاث فصول دراسية وبالتالي يتم استثناء المدارس الأجنبية وسوف يتم تنظيم ثلاث فصول دراسية على المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني مع إمكانية فتح برنامج للدراسة في الصيف.

استمرار العملية التعليمية في المدارس الأجنبية على التقويم الدراسي المعتمد عليها وتصل مدة الدراسة في الفصول الدراسية الجديدة من 12 إلى 13 أسبوع يحصل الطالب على إجازة أسبوعية ما بين الفصول الدراسية من الأسبوع إلي الأسبوعين.

الفعاليات الدراسيّة الموعد بالتاريخ الهجري الموعد بالتاريخ الميلادي
بداية الدراسة للطلاب للفصل الدراسي الأول 21/01/1443 29/08/2021
إجازة اليوم الوطني 15/02/1443 22/09/2021
إجازة نهاية أسبوع مطولة 11/03/1443 17/10/2021
إجازة نهاية أسبوع مطولة 29/03/1443 04/11/2021
بداية إجازة الفصل الدراسي الأول 20/04/1443 25/11/2021
بداية الدراسة للطلاب للفصل الدراسي الثاني 01/05/1443 05/12/2021
إجازة نهاية أسبوع مطولة 15/05/1443 19/12/2021
إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني 03/06/1443 06/01/2022
بداية الدراسة بعد إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني 13/06/1443 16/01/2022
إجازة نهاية أسبوع مطولة 01/07/1443 02/02/2022
إجازة نهاية أسبوع مطولة 22/07/1443 23/02/2022
بداية إجازة الفصل الدراسي الثاني 07/08/1443 10/03/2022
بداية الفصل الدراسي للطلاب للفصل الدراسي الثالث 17/08/1443 20/03/2022
بداية إجازة عيد الفطر 24/09/1443 25/04/2022
بداية الدراسة بعد إجازة عيد الفطر 07/10/1443 08/05/2022
إجازة نهاية أسبوع مطولة 24/10/1443 25/05/2022
إجازة نهاية أسبوع مطولة 16/11/1443 15/06/2022
بداية إجازة نهاية العام الدراسي 01/12/1443
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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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