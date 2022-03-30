نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد دوام الجامعات في رمضان 1443 بالمملكة العربية السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد دوام الجامعات في رمضان 1443 بالمملكة السعودية، لم يتبقى إلا أيام قليل على قدوم شهر رمضان المبارك وبالتالي قامت وزارة التعليم بالمملكة السعودية بتوضيح بعض القرارات الهامة الخاصة بدوام الجامعات أثناء شهر رمضان المبارك وتحديد عدد ساعات الدوام الخاصة بجميع الطلاب، لهذا سوف نوضح لكم من خلال السطور القادمة دوام الجامعات في رمضان بشكل تفصيلي.

موعد دوام الجامعات في رمضان 1443 المملكة

بعد أن قامت وزارة التعليم بالمملكة السعودية بتحديد أهم القرارات الخاصة بالدوام الخاص بالجامعات في شهر رمضان يتم استكمال المرحلة التعليمية وذلك على حسب اللوائح الداخلية للجامعة التي تختلف من جامعة إلى أخرى تم العمل على تقليل ساعات الدوام خلال شهر رمضان وبالتالي أعلنت جامعة الملك سعود أن الدوام اليومي في كليات الجامعات يبدأ من الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة الثالثة بعد الظهر.

التقويم الدراسي للجامعات

يمكنكم الاطلاع على التقويم الدراسي للجامعات 1443 بالمملكة السعودية بعد أن تم تعديله وهو كالآتي:

أهم قواعد التقويم الدراسي للجامعات

تم العمل على تقسيم العام الدراسي للجامعات في المملكة السعودية إلى ثلاث فصول دراسية وبالتالي يتم استثناء المدارس الأجنبية وسوف يتم تنظيم ثلاث فصول دراسية على المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني مع إمكانية فتح برنامج للدراسة في الصيف.

استمرار العملية التعليمية في المدارس الأجنبية على التقويم الدراسي المعتمد عليها وتصل مدة الدراسة في الفصول الدراسية الجديدة من 12 إلى 13 أسبوع يحصل الطالب على إجازة أسبوعية ما بين الفصول الدراسية من الأسبوع إلي الأسبوعين.