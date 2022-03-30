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عمر شويل - جدة يسعى الكثير من الطلاب وأولياء الأمور لمعرفة ما هو نظام الثانوية العامة الجديد 1444 في السعودية والتي أفصحت عنه وزارة التعليم السعودية في الآونة الأخيرة، حيث قامت الوزارة بالإعلان عن مجموعة من القرارات الحديثة الخاصة بتطبيق نظام الثانوية العامة في المملكة العربية السعودية، وذلك من أجل تطوير التعليم والتعلم في هذه المرحلة، بجانب تلبية متطلبات سوق العمل لمواكبة الحياة العلمية.

نظام الثانوية العامة الجديد 1444

يتساءل الجميع عن نظام الثانوية العامة الجديد ١٤٤٤ في السعودية المُعلن عنه من خلال وزارة التعليم من أجل تحسينها وتكويرها بشكل أفضل، كما أن هذا النظام يهدف إلى بعض الأهداف الاستراتيجية، وهي كالآتي:

العمل على تطوير بيئة تعليمية نشطة.

العمل على تطوير المناهج بشكل أفضل.

التمكن من زيادة فرص العمل، والقدرة على تطوير منظومة التعليم في المرحلة الثانوية في السعودية.

القيام بتشجيع القيم والمبادئ الاجتماعية والدينية والأخلاقية، وكذلك إثبات الهوية الوطنية عند الطلبة والطالبات.

تدوين المستجدات التعليمية حول العالم.

إمكانية إخراج دفعة من الطلاب المؤهلين للحياة العملية بشكل ناجح، لديه المقدرة على التواصل مع العالم الخارجي والمحيط به بكل كفاءة.

مسارات نظام الثانوية العامة الجديد 1444

يحتوي نظام الثانوية العامة الجديد ١٤٤٤ على خمسة مسارات أساسية، يقوم كل مسار منهم بتقديم عدة فرص تعليمية مختلفة، وهي كالآتي:

مسار عام.

مسار علوم الحاسب والهندسة.

مسار الصحة والحياة.

مسار إدارة الأعمال.

المسار الشرعي.

مسار الثانوية العامة في السعودية

من المعروف أن نظام الدراسة تحوي تسع فصول مقسمة ثلاث مراحل، العام الأول تكون مشتركة ويدرس الطالب فيها تخصصات علمية وإنسانية متنوعة، وبعد ذلك عامين التخصص، والتي يُتيح للطالب أن يختار من بين اربع أقسام المسار الذي يرغبه، كالآتي:

مواد عامة مشتركة بين كافة المسارات مثل الآتي:

اللغة العربية، والدراسات الإسلامية، وعلم البيئة.

مواد تخصصية مشتركة بين مسارين

مساري الصحة والحياة وعلوم الحاسب والهندسة، والتي فيها يتم دراسة التصميم الهندسي.

مساري الشرعي وإدارة الأعمال، وفيها يتم دراسة القانون.

مواد تخصصية خاصة بكل مسار

مسار علوم الحاسب والهندسة، والتي يدرس فيها مادة الأمن السيبراني.

مسار الصحة والحياة، وفيها يتم دراسة أنظمة جسم.

مواد ضمن المجال الاختياري

تلك المواد تمنح طلاب المسار العام الكثير من تطوير مهاراتهم في مجموعة من المهن المختلفة.