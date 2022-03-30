متى تسجيل اولى ابتدائي ١٤٤٤ هذا العام … طريقة التسجيل بالخطوات

يتساءل الكثير من أولياء الأمور في السعودية عن متى تسجيل اولى ابتدائي ١٤٤٤ حيث قامت المملكة العربية السعودية بتوفير المزيد من الخدمات المختلفة لمواطنيها والتي تتعلق بالتعليم، وذلك بأبسط وأسهل الطرق دون تعقيد، هذا من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم في المملكة، حيث يتم التسجيل بحسب بعض الشروط المتطلبة، من أجل إنجاح عملية التسجيل في النهاية، وهذا ما سوف يتم الإفصاح عنه في هذا المقال.

متى تسجيل اولى ابتدائي ١٤٤٤

قامت الوزارة التعليمية في المملكة العربية السعودية بالإعلان عن موعد تسجيل الصف الاول الابتدائي، حيث يتم ذلك عن طريق أكثر من مرحلة تكون كالآتي:

يتم التسجيل للصف الاول الابتدائي للمرحلة الأولى والثانية لعام ١٤٤٤، بدءًا من اليوم الموافق الرابع والعشرين من يناير ٢٠٢٢، والموافق لليوم الحادي عشر من جمادي الأول ١٤٤٣.

كما أن التسجيل للصف الاول الابتدائي للمرحلة الثالثة تكون في اليوم السادس والعشرين من شهر فبراير ٢٠٢٢، والذي يوافق الرابع عشر من شهر رجب ١٤٤٣.

أما عن المرحلة الرابعة للتسجيل في الصف الأول الابتدائي فيبدأ في اليوم السابع والعشرين من مارس ٢٠٢٢، الموافق لليوم الرابع عشر من شعبان ١٤٤٣.

كما يتم التسجيل في المرحلة الخامسة بداية من الرابع عشر من شهر ابريل، الذي يوافق الخامس عشر من شهر رمضان المبارك ١٤٤٣.

كذلك يبدأ التسجيل في المرحلة السادسة للصف الاول الابتدائي في التاسع عشر من شهر رمضان ١٤٤٣ إلى اليوم التاسع عشر من شهر صفر.

بينما يتم التسجيل في المرحلة السابعة في اليوم السادس والعشرين من مايو ٢٠٢٢، الذي يوافق اليوم الرابع من شوال ١٤٤٣.

أما عن المرحلة الثامنة للتسجيل في الصف الأول الابتدائي يكون في اليوم الخامس عشر من شهر أغسطس، وهو الموافق لليوم السابع من شهر محرم.

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كيفية تسجيل اولى ابتدائي ١٤٤٤

يمكن لولي الأمر تسجيل اولى ابتدائي ١٤٤٤ عن طريق بعض الخطوات التالية: