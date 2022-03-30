نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط التسجيل المساعدة المقطوعة والفئات المستحقة في المقال التالي
شروط التسجيل المساعدة المقطوعة والفئات المستحقة، يستفسر العديد من الأفراد داخل المملكة عن موعد صرف المساعدة المقطوعة للأسر الأشد احتياجا للمساعدة، وكذلك معرفة الفئات المستحقة للدعم، ويتم معرفة ذلك من خلال قرارات تصدر من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وتقوم المملكة حسب رؤيتها بتحديد موعد صرف المساعدة المقطوعة وذلك حيث يمكن أن يتم صرفها سنوياً أو قبل ذلك حيث أن المملكة تقوم بصرفها وفقا لقرارات حيث أنه لا يتم صرفها شهرياً، وتتراوح قيمة المساعدة المقطوعة ما بين 10 إلى 30 ألف ريال سعودي، وذلك تبعاً لحالة كل أسرة وما هو مدى احتياج هذه الأسرة.
شروط التسجيل المساعدة المقطوعة:
يجب توافر عدد من الشروط والمعايير في الفرد المتقدم للاستفادة من دعم المساعدة المقطوعة وهي:
- شرط أساسي على المتقدم أن لا يقل عمرة عن 35 عام.
- أيضا يشترط أن يملك المتقدم الجنسية ومقيم داخل المملكة العربية السعودية.
- ويشترط عليه عدم تجاوز الحد الأدنى المسموح به للأجور وذلك للتأكد من الاستفادة على الدعم.
- كما يجب ألا يتجاوز راتب الفرد الأعزب عن 3000 ريال سعودي في الشهر.
- وألا يتجاوز راتب المتزوج عن 8680 ريال سعودي شهرياً.
- في النهاية على المتقدم تقديم ما يثبت عدم امتلاك أي سجل تجاري من قبل وإثبات أنه لا يمتلك أي مصدر دخل آخر.
الفئات التي تستحق دعم المساعدة المقطوعة:
- من الفئات المستحقة للدعم هي الأسر قليلة الدخل وغير ميسورة الحال.
- أيضا يتم صرف المساعدة للأيتام والأرامل.
- وكذلك الأفراد الذين وأصيبوا بفيروس كورونا والذين تم عزلهم مؤقتاً.
- يتم صرف المساعدة للأسر السجناء لعمهم على عيش حياة كريمة.
خطوات الاستفسار عن أسماء المستفيدين:
- أولاً قم بتسجيل الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
- ثم قم باختيار الاستفسار عن المساعدة المقطوعة.
- بعد ذلك ادخل رقم السجل المدني أو رقم الهوية الوطنية.
- ثم بعد هذا اكتب رمز التحقق بطريقة سليمة.
- في النهاية قم بالنقر على أيقونة عرض، ثم سوف تظهر لك كافة البيانات التي تخصك.
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