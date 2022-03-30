رابط و طريقة الاستعلام وشروط التسجيل فى التاهيل الشامل السعودى وكيفية التحديث 2022 -1443

التاهيل الشامل السعودى. فى ظل سعى المملكة العربية السعودية لتخفيف أعباء المعيشة والحياة على المواطنين بمختلف الفئات. قد حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية بعض الشروط الواجب توافرها فى من يستحق الاستفادة من اعانة التأهيل الشامل فى المملكة. وان كل من تتوفر فيه هذه الشروط يحق له الاستفادة من اعانة التاهيل الشامل. وفى السطور التالية نوضح أهم التفاصيل اللازمة عن التاهيل الشامل السعودى.

التاهيل الشامل السعودى 1443 -2022

تهتم المملكة العربية السعودية بتقديم الدعم المادى والعينى الى الأشخاص وأصحاب الإعاقات الخاصة. والذين تمنعهم ظروف الاعاقة من الاعتماد على أنفسهم وكسب العيش والتكسب المادى والذى يساعدهم على ظروف الحياة. وذلك عن طريق تقديم الاعانة المادية اللازمة لهم من أجل مساعدتهم على تحمل أعباء الحياة وتوفير الاحتياجات اللازمة لهم ووضع وزارة الموارد بعض الشروط والضوابط من اجل وصول الدعم الى مستحقيه.

شروط الحصول على اعانة التاهيل الشامل

يشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

كما يشترط أن يكون المتقدم مقيم اقامة كاملة فى المملكة العربية السعودية.

ايضا يشترط ألا يزيد عمر المتقدم عن 45 عام.

كذلك ألا يزيد الدخل للمتقدم عن اربعة الاف ريال شهريا.

يكون المتقدم مسجل في خدمات ديوان مركز الإيواء بالحكومة السعودية.

أن يكون المتقدم مسجل في وزارة الموارد البشرية وتم تقييمه وتقييم الإعاقة.

لا تزيد مدة الاستفادة للمتقدم فى أحد المرافق الصحية والتأهيلية الحكومية عن ستة أشهر.

خطوات التسجيل وتحديث التاهيل الشامل

على الراغبين في التسجيل في التأهيل الشامل وكذلك الذين يرغبون فى تحديث بياناتهم اتباع الخطوات التالية

اولا الدخول الى موقع وزارة الموارد البشرية الرسمى.

ثم اختيار الخدمات الإلكترونية والضغط على خدمات وكالة الرعاية.

ثم اختيار وكالة الرعاية المالية. والضغط على رعاية الاشخاص ذوي الاعاقة.

بعد ذلك يقوم المتقدم بإدخال كافة البيانات والمعلومات المطلوبة بدقة وبشكل صحيح.

إدخال رقم الهوية فى الخانة المخصصة ثم تحديد نوعية الاعانة.

ايضا ادخال رمز التحقق الخاص بالمتقدم.

التأكد من صحة البيانات المدخلة ثم الضغط على إرسال الطلب.

تظهر فى النهاية رسالة تفيد بنجاح عملية التسجيل.

تحديث البيانات