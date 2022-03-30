نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الضمان الاجتماعي السعودي المطور في المقال التالي

عمر شويل - جدة الضمان الاجتماعي السعودي المطور ، تسعي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى تحقيق مستهدفات برنـامج التحول الوطني 2020 انطلاقاً من رؤية المملكة العربية السعودية 2030، حيث يعـتبر برنامج الضمان الاجتماعي المطور من الخدمات الحديثة الإلكترونية المقدمة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال الموقع الرسمي للوزارة، التي تستهدف الأسر السعودية لتزويدهم بالدعم المادي لتحسين حالتهم الاجتماعية والمعيشية، لتوفير الحد الأدنى من الاجتياحات الأساسية لللأسر المستـحقة، ولمساعدة الأسر السعودية الأشد احتياج في مواجهة غلاء الأسعار والمعيشة، وتستهدف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تحويل الأسر من حالة الاحتياج إلى الإنتاج من خلال برامج التأهيل والتدريب، وتقدم خدمات البحث عن فرص عمل بالتعاون مع صندوق التنمية البشرية والجهات ذاَت العلاقة على أن تنطبق شروط الضمان السعودي المطور الأسر المسـتحقة، وذلك لتحـقيق حياة كريمة للأسر السعودية من خلال منظومة برامج التحول الوطني المقدمة .

الضمان الاجتماعي السعودي المطور

بداء تطبيق الضمان الاجتماعي السعودي المطور الجديد في استقبال طلبات التسجيل بمعايرة الجديدة وذلك من أجل تقديم الدعم المادي المناسب للأسر السعودية عبر المنصات الإلكترونية المتخصصة خلال الإنترنت السـعودي، وقد أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتـماعية على الموطنين المنطبق عليهم شروط الضمان الاجتماعي السعودي المطور ضرورية التسجيل في نظام الضمان عبر بوابة الدعم والحماية، وسنقدم من خلال مقالنا رابط تسـجيل الضمان الاجتماعي المطور، رقم الضمان الاجتماعي الموحد، معرفة الحد المانع للضمان الاجتماعي أو الحد الأدنى المحتسب للمعاش في المملكة العربية السعودية وذلك حسب عدد أفراد الأسرة الوحدة الموجودة في نفس المسكن.

استـحقاق الضمان الاجتماعي المطور في السعودية

الضمان الاجتماعي السعودي المطور ، تسعي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى تحقيق مستهدفات برنـامج التحول الوطني 2020 انطلاقاً من رؤية المملكة العربية السعودية 2030، حيث يعـتبر برنامج الضمان الاجتماعي المطور من الخدمات الحديثة الإلكترونية المقدمة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال الموقع الرسمي للوزارة، التي تستهدف الأسر السعودية لتزويدهم بالدعم المادي لتحسين حالتهم الاجتماعية والمعيشية، لتوفير الحد الأدنى من الاجتياحات الأساسية لللأسر المستـحقة، ولمساعدة الأسر السعودية الأشد احتياج في مواجهة غلاء الأسعار والمعيشة، وتستهدف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تحويل الأسر من حالة الاحتياج إلى الإنتاج من خلال برامج التأهيل والتدريب، وتقدم خدمات البحث عن فرص عمل بالتعاون مع صندوق التنمية البشرية والجهات ذاَت العلاقة على أن تنطبق شروط الضمان السـعودي المطور الأسر المسـتحقة، وذلك لتحـقيق حياة كريمة للأسر السعودية من خلال منظومة برامج التحول الوطني المقدمة .

الضمان الاجتماعي المطور

بداء تطبيق الضمان الاجتماعي السعودي المطور الجديد في استقبال طلبات التسجيل بمعايرة الجديدة وذلك من أجل تقديم الدعم المادي المناسب للأسر السعودية عبر المنصات الإلكترونية المتخصصة خلال الإنترنت السـعودي، وقد أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتـماعية على الموطنين المنطبق عليهم شروط الضمان الاجتماعي السعودي المطور ضرورية التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي عبر بوابة الدعم والحماية، وسنقدم من خلال مقالنا رابط تسـجيل الضمان الاجتماعي المطور، رقـم الضمان الاجتماعي الموحد، معرفة الحد المانع للضمان الاجتماعي أو الحد الأدنى المحتسب للمعاش في المملكة العربية السعودية وذلك حسب عدد أفراد الأسرة الوحدة الموجودة في نفس المسكن.

دراسة استحقاق الضمان الاجتماعي المطور في السعودية

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجـتماعية في السعودية أن الوزارة بدأت في دراسة الاستحقاق للمتقدمين الجدد في شهر ديسمبر من العام الماضي، وقامت بإيداع أول المـعاش للمستحقين في شهر يناير من العام الجاري، وقد أوضعت الوزارة خمس شروط واجب توافرها لاستحقاق المعاش الضمان الاجتماعي السعـودي المطور، سوف نوضحها خلال السطور الأتية حتي يتمكن المستفيد من هذا النظام في الضمان التقديم وفق الشروط الموضوعة.

شروط استحقاق الضمان الاجتماعي المطور في السعودية

أن يكون المتقدم في النظام الاجتماعي سعودي الجنسية مقيم بالمملكة العربية السعودية أقامة كاملة باستثناء المرأة غير السعودية المتزوجة من سعـودي، والأرملة أو المطلقة غير السعودية ولها أبناء من الزوج السـعودي، وأبناء المرأة المطلقة السعودية ومتزوجه غير سعودي، وأبناء الأرملة السعودية ومتزوجه غير سعـودي، وذوي الاحتياجات الخاصة، والأيتام الحاملون بطاقات تنقل. أن يقل الحد الأدنى المحتسب للمستقل أو للأسرة عن الحد المانع للضمان الاجتماعي أو الحد الأدنى المحتسب للمعاش وهو 1100 ريال سعودي لعائل الأسرة و550 ريال سعـودي لكل فرد في الأسرة، إذا كان العائل لديه اكثر من أسرة فتعد كل أسرة مستقلة لها معاش مستقل. إلا يكون المتقدم مقيم في احدي دور الرعاية أو احد المراكز الإيوائية التابعة وتحت رعاية للدولة. أن يلتزم بتقديم متطلبات الوزارة المتعلقة بتقديم خدمات الصحة والتعليم للأبناء، ولا يؤثر في إستحقاق الأسرة للمعاش إذا كان احد أفراد الأسرة يقيم خارج المملكة للدراسة والالتزام ببرامج التدريب والتوظيف للقادرين على العمل من أفراد الأسرة. إلا يمتلك المستحق للمعاش أصول ذات قيمة عالية.

الدخول إلى حسابي في الضمان الاجتماعي

يبحث الكثير من المقيمين بالمملكة العربية السعودية عن رابط تسـجيل الدخـول ألى حسـابي في الضمان الاجتماعي السعودي المطور من خلال الخدمات الإلكترونية، ومن أجل الاستفادي بالخدمات المتاحة من وزارة الموارد البشرية و التنـمية الاجـتماعية بالمملكة العربية السعودية، فيجب الدخول إلى رابط الرسمي للضمان الاجتماعي المطور واتباع الخطوات التالية:

بعد تسـجيل الـدخول من خلال الرابط الموضح أعلاه.

عند فتح صفحة الموقع يجب كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

الدخـول للقائمة الرئيسية لموقع الضمان والنقر على أيقونة الخدمات الإلكترونية لوزارة الموارد البشرية و التنميه الاجتماعية، وكتابة جميع البيانات الخاصة بالمتقدم وهي الاسم، ورقم الهوية، والبريد الإلكتروني، وعمر المتقدم، وتاريخ ميلاد المتقدم، والحالة الاجتماعية، وأي بيانات أخري.

بعد مراجعة البيانات والتأكد من صحة جميع البيانات، الذهاب إلى أيقونة تسجيل الـدخول والنقر عليها.

بعد الانتهاء من الخطوات السابقة اصبح يمكنك الدخـول على خدمات الوزارة والاستفادة من جميع الخدمات أو الـدخول في حالة طلب تعديل البيانات الخاصة بمعاش الضمان الاجتماعي السعودى المطور.

حسابي في الضمان الاجتماعي السعودى المطور

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ألية احتساب المعاش الضمان الاجتماعي السـعودي المطور للفرد المستقل والأسرة عن طريق جمع قيمة الدخل المكتسب لجميع لأفراد الأسرة سواء راتب شهري أو نشاط تجاري وخصم 50 % من إجمالي الدخل حيث أن اعتمدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية نصف الدخل للمستفيد من معاش الضمان.

وفي حال حصول المستفيد على دخل غير مكتسب دعم حافز، مكافآت الطلاب، أو ريف، أو برنامـج حساب المـواطن، أو أي دخل من برامج الدعم الحكومي إلى 50 %، مع استثناء حالات أصحاب الإعاقة ومن يحصلون على دعم برامج المساندة من إضافة الدخل غير المكتسب كاملاً.

ثم يتم جمع الدخل المكتسب وغير المكتسب ومقارنة بالحد الدني المحتسب لمعاش الضمان أو الحد المانع للضمان الاجتماعي وقد سبق وقد سبق الإعلان من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الحد الأدنى لمعاش الضمان للفرد المستقل أوعائل الأسرة المستحقة 1100 ريال سعـودي، والحد الأدنى لكل فرد من الأسرة 550 ريال سعودى.

الضمان الاجتماعي المطور في السعودية

تم وضع نظام الضمان الاجتماعي المطور بموجب تشريعات المملكة العربية السعودية لتحقيق أهداف الحـماية الاجتماعية من خلال الدعم النقدي وخدمات التأهيل والتدريب، وتم إضافة خدمات التمكين والتوظيف وضمان وصول أموال الزكاة لمن يستحقها، وتحسين القوي العامة والمهارات وذلك لتحسين الحياة المعيشية والاقتصادية لمستحقين الضمان، حيث أن نظم النظام الجديد للضمان لدعم الأسر الأشد احتياجاً لتحقيق حيـاة كريـمة مستقرة.

التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي

تم التأكد من خدمة العملاء عن وضـع المستفيدين الحالين فيما يتعلق بضرورة تسـجيل المستفيدين من الضمان الاجتماعي الحالين وذلك خلال الستة اشهر الجارية، كما يجب على البالغ من العمر الثمانية عشر عام أو اكثر قبول الارتباط وتأكيده لاعتماده كتابع من خلال رابط الضمان الاجتماعي الجديد.

كما يجب على كل عائل أسرة حاصل على معاش الضمان الاجتماعي السـعودي المطور توفير كل ما يلزم الأسرة من احتياجات معيشية من سكن ومأكل وملبس حيث يشكل نسبة 60 % من معاش الضمان، وقد اعلن رئيس وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن تم اكتمال عـدد 220 ألف طلب، وعلى المتقدمين انتظار إعلان نتـائج الأهـلية والقبول على حسب تاريخ التسجيل، وقد أعلنت الوزارة عن قبول ما يقرب عن 72 ألف أسرة.

وتعمل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على دراسة الحـالات المسجلة لأصحاب الملفات المكتملة في الضمان الاجتماعي السـعودي المطور ومن ثم إعلان نتائج الأهلية والقبول وفق تاريخ التسجيل، وحال عدم الإعلان عن نتائج الاهلية والقبول لبعض الحالات هذا لا يعني الرفض، ولكن هذا يفيد بعدم الدراسة وسوف يدرس حسب تاريخ التسجيل وإعلان نتائجه.

كما يجب التأكد من أن الحساب البنكي للمتقدم قيد التحقق بنجاح، حيث أن نصت اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الاجتماعي السـعودي المطور من وجود حساب بنكي للمتقدم للضمان ومطابق لاسم المتقدم.

موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور

ميعاد صرف الضمان الاجتماعي المطور هو أول الاهتمامات في المملكة العربية السعودية حيث يتوقع المستفيدين من نظام الضمان الاجتماعي الجديد الإعلان في أي وقت عن إيـداع المستحقات في حسابات المستفيدين من الضمان الاجتماعي السـعودي المطور، وقد حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية مـوعد نزول الضمان الاجتماعي وصرف الضمان في اليوم الأخير من كل شهر هجري إلا في حال العطلات والمناسبات الرسمية، كما يحدد مـوعد صرف المعاش للمستفيد من الشهر التالي من صدور قرار قبول طلبه، وسوف نتابع معكم أخبار الضمان الاجتماعي السـعودي المطور، كل جديد حصري من خلال مقالنا هذا.

استعلام حالة الضمان الاجتماعي السعودي المطور

يمكنكم الاستعلام عن حالة الضمان الاجتماعي المطور من خلال منـصة الضمان إستعلام أهلية واستحقاق الضمان الاجتماعي الجديد، أو إستعلام حالة الضمان بالسجل المدني عبر حسابك في الضمان الاجتماعي المطور والضغط على أيقونة الطلبات والدخول على حالة الطلب وفي حال ظهور الحالة تحت التدقيق وهذا يعني أن الطلب تحت الدراسة للتحقق من البيانات.