نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض موبايلي مفوتر للأجهزة ومعرفة الاستحقاق 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض موبايلي مفوتر للأجهزة تقدم خصومات متنوعة ورائعة على عدد كبير من الأجهزة الذكية والإلكترونية وخصوصًا بالتزامن مع قدوم شهر رمضان المبارك ولكن لا بد من الاطلاع على شروط الحصول على جوال من موبايلي بالتقسيط في السعودية على المقيم وعلى المواطن في نفس الوقت ومن أبرز عروض تقسيط الأجهزة موبايلي هي عروض على أحدث أجهزة آبل لذا سنتعرف على كم تقسيط ايفون موبايلي الباقات الجديدة.

عروض موبايلي مفوتر للأجهزة

هناك العديد من القواعد العامة التي ينبغي معرفتها من أجل الاشتراك في عروض موبايلي مفوتر للأجهزة ومن بين هذه القواعد:

ينبغي الاشتراك في أحد الباقات المتوفرة لدى الشركة والتي يُطلق عليها باقات المفوتر، وهي متاحة لجميع العملاء والاشتراك سيكون من باقة 100 وحتى باقة 400.

مراجعة سمة من أجل التحقق من السجل الائتماني والتأكد من أن العميل مؤهل للحصول على الجوالات.

الرجوع إلى أحد فروع الشركة في السعودية من أجل توقيع العقود ووضع كافة البنود الخاصة بنظم التقسيط.

كيف اعرف اني استحق جوال من موبايلي

بعد التعرف على الشروط السابقة وهي معايير الاستحقاق يمكن أن يتم مراجعة أحد فروع الشركة بالسعودية من أجل التأكد من أنك تستحق الحصول على جوال ذكي من الجوالات التي تم طرحها من خلال موقع شركة موبايلي الإلكتروني، كما يمكن التواصل على أرقام خدمة العملاء على رقم 110 وسوف يقوم أحد ممثلي خدمة العملاء بمراجعة طلبك للتأكد من الاستحقاق.

عروض تقسيط آيفون من موبايلي

هناك العديد من الباقات المؤهلة لتقسيط أجهزة آبل اللوحية وأجهزة الآيفون بكافة أنواعها أيضًا، فيمكن لعملاء الباقات التالية البدء في التقسيط:

من أجل تقسيط ايفون 13 برو ماكس بمساحة تخزين 1 تيرا بايت لمدة عامين سيكون الدفعات الشهرية قيمتها 300 ريال سعودي.

أما الأجهزة الأقل فهناك آيفون ميني 13 الجديد مساحة التخزين 512 جيجا بايت لفترة عامين، وهي متاحة للعديد من الباقات منها مفوتر 200 وهي الحد الأدنى، كما أنه مسموح به لعملاء 300 وكذلك 400 لدى الشركة، ونظام التقسيط الشهري سيكون 185 ريال سعودي فقط، وغيره من الباقات الأخرى المتاحة لأجهزة أبل وأحدث الاجهزة لدى الشركات الأخرى.