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إسقاط المركبة المهملة www.absher.sa عبر منصة أبشر التي يتم من خلالها تخليص العديد من الخدمات التي تخص الهيئات والمؤسسات الحكومية بالتعامل المباشر مع الافراد إلكترونيا باعتبار المنصة هي قاعدة البيانات العامة للمملكة، ويعتبر رفع المركبات المهملة بالشوارع السعودية من الأولويات الحديثة التي أعلنت عنها مصلحة المرور ضمن خطوات الإصلاح والتنظيم التي قامت بها في المرور.
إسقاط المركبة المهملة www.absher.sa مصلحة المرور تتيح إمكانية التصرف بالمركبات عبر أبشر
تقوم الإدارة العامة للمرور في المملكة بعمل العديد من الإصلاحات والتي من شأنها أن يتم توفير الأماكن المتاحة للمرور واصطفاف السيارات، حيث يتم وضع القوانين التي تنظم الحركة بالشوارع ويتم تحديد العقوبات على المخالفين بشكل لحظي بالمخالفات في القيادة أو المخالفات التي تخص المركبات وتجديدها وسريات الرخص وما إلى ذلك.
سمات قانون رفع المركبات الجديد
تعاني شوارع المملكة من وجود أعداد كبيرة من المركبات التي لا يوجد استخدام لها وتعمل إشغال كبير بما يعوق الحركة أو المرور ويكون إشغال غير مفيد وربما يعرض المارة أو السيارات بالأضرار، ولذلك ألزمت أصحاب المركبات الموجودة في الشوارع السعودية بتقنين وضع تلك السيارة، غما بالإصلاح أو الرفع وتم وضع موعد لبداية الخدمة وأجل لتقنين أوضاع أصحاب السيارات.
|موعد تفعيل قانون رفع المركبات
|الأول من مارس 2022
|الحد الأقصى لتنفيذ قانون المركبات
|يستمر فتح فترة السماح لمدة عام واحد فقط.
كيفية التصرف مع المركبة المهملة
- يجب على صاحب المركبة إزالتها من المكان وتسليمها لأحد ورش التصليح أو إيداعها بأحد المحلات لبيع المركبات وإلغاء تسجيلها بالمرور.
- يقوم صاحب المركبة بالحصول على الوثائق اللازمة التي تفيد بأنه قام برفع المركبة.
- يتم إعادة لوحات المركبة المرفوعة إلى المرور.
طريقة حجز موعد تسليم المركبة القديمة
- يتم الدخول مباشرة عبر منصة ابشر الإلكترونية.
- يقوم بإنشاء حساب جديد أو تسجيل الدخول بالحساب الخاص به على المنصة (الاسم – كلمة المرور- رمز التحقق).
- يتم اختيار أيقونة حجز المواعيد على “حجز المزيد من المواعيد”.
- يقوم باختيار تبويب “حركة المرور”.
- ثم يتم اختيار “خدمة المواعيد”.
- يتم اختيار طلب موعد جديد.
- يقوم صاحب الطلب بتحديد مربع بجوار التدافع.
- يتم تحديد المنطقة المطلوب الإشارة غليها.
- يقوم باختيار التالي ثم يقوم باختيار حجز المواعيد.
- يجب إحضار الوثائق عند حضور الموعد في المقابلة مع المرور.
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